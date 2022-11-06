«سيدات إسبانيا» يحتكرن لقب مونديال البادل تنس «دي بي ورلد - دبي»

احتكر منتخب إسبانيا للسيدات لقب بطولة العالم للبادل تنس للمرة الخامسة على التوالي عقب فوزه ببطولة «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022» التي اختتمت منافساتها مساء أمس، وأقيمت على الملعب الرئيس لسوق دبي الحرة للتنس. وحضر نهائي البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم، وكذلك حضر لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأقيم النهائي في أجواء جماهيرية مبهرة، حيث غصت مدرجات الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بالمشجعين من مختلف الجنسيات، فيما تواصل نهائي بطولة الرجال المثير الذي جمع المنتخبين الإسباني والأرجنتيني حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتمكن المنتخب الإسباني للسيدات من الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه في النهائي على المنتخب الأرجنتيني (2-0)، ونجح الثنائي الإسباني المكون من باولا جوزي ماريا وأريانا سانشيز في حسم المباراة الأولى بصعوبة أمام الثنائي الأرجنتيني على ديلفينا برييا وأرانزازو أوسور، بنتيجة 7-6 و6-4، وفي المباراة الثانية فازت كل من أليخاندرا سالازار وجيما تريا على جولييتا بيداهوريا وفيرجينيا ريرا 6-1 و6-2.

وحصل المنتخب الإيطالي للسيدات على المركز الثالث بتغلبه على نظيره البلجيكي الذي جاء في المركز الرابع (2-1)، وحلّت فرنسا في المركز الخامس بعدما تغلبت على ألمانيا صاحبة المركز السادس بنتيجة (3-0)، وأسفرت المباريات الترتيبية لبطولة السيدات عن فوز المكسيك على اليابان (3-0)، وفوز البرتغال على السويد (2-0).

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 500 ألف يورو سيتم توزيعها بالتساوي بين الرجال والسيدات وعلى جميع المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات حسب المراكز من الأول إلى الـ16، حيث سيحصل الفائز باللقب على 45 ألف يورو والوصيف على 30 ألف يورو وصاحب المركز الثالث على 24.6 ألف يورو، والرابع على 20 ألف يورو، والخامس على 18.7 ألف يورو.

500

ألف يورو مجموع جوائز بطولة العالم، توزع بالتساوي بين الرجال والسيدات، ويحصل الفائز باللقب على 45 ألف يورو.