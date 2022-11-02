لاعب شباب الأهلي: جمهور العين لا يحبني.. الله يسامحهم (فيديو)

أبدى لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي حارب عبدالله سهيل استغرابه من هجوم جمهور نادي العين عليه خلال مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز شباب الاهلي 2-1.

وتحدث حارب عبدالله خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المباراة، قائلاً إن جمهور العين لا يحبه، مؤكداً أنه لا يعرف السبب، بينما قال في ختام الفيديو للجمهور العيناوي: "الله يسامحكم".

وكان عدد من لاعبي شباب الأهلي قد احتفلوا بالهدف الأول الذي أحرزه السوري عمر خريبين بالقرب من مدرجات جمهور نادي العين، وقام عدد من المشجعين بإلقاء زجاجات سوائل على اللاعبين.

وقررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بفرض غرامة مالية على نادي العين قدرها 20 ألف درهم، بداعي إلقاء الجمهور لزجاجات سوائل خلال مباراة الفريق أمام شباب الأهلي.