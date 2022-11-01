«براند دبي» يصدر دليلاً رقمياً حول فعاليات «تحدي دبي للياقة»

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً إرشادياً رقمياً تفاعلياً يتضمّن التفاصيل الخاصة بالنسخة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، الذي تستمر فعالياته على مدار شهر كامل، وتحديداً خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث يُعدّ الدليل مرجعاً شاملاً للأنشطة المتضمنة في الحدث الأبرز على الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، بما يشهده من مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الفئات والأعمار ومستويات اللياقة.

وأكدت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي، أن الهدف من الدليل تقديم إضافة تسهم في تحقيق أهداف الحدث السنوي الكبير بتشجيع المجتمع على المشاركة في التحدي، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمرة الأولى في عام 2017، حرصاً من سموه على تحفيز جميع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة صحي بالحفاظ على ممارسة الرياضة وجعلها عادة يومية، عبر حدث يضم عدداً كبيراً من الأنشطة والمنافسات الرياضية التي تفتح المجال للجميع للمشاركة على مستوى الأفراد أو المؤسسات، فيما تغطي أنشطة التحدي أغلب أنحاء دبي لضمان أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة.

وأشارت مديرة «براند دبي» إلى أن الإقبال الكبير من قبل مختلف فئات المجتمع، ومن كل الأعمار ومستويات اللياقة، على المشاركة في هذا الحدث الرياضي المجتمعي دليل على تنامي المردود الإيجابي لهذه المبادرة المهمة في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وأثر ممارستها على حياة الفرد والمجتمع، فيما تمثل المناسبة احتفالية جاذبة بما تضمه من الفعاليات الرياضية والترفيهية الممتدة على مدى شهر كامل، ما يشجع على زيادة النشاطات البدنية والصحية في دبي، ويحفز سكان المدينة وكذلك زوارها على اتباع أسلوب حياة صحي وأكثر نشاطاً بصورة دائمة.

ويتضمّن الدليل الرقمي التفاعلي الجديد قائمة بأهم الفعاليات المدرجة في تحدي «30X30» الذي يدعو إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، حيث يوضح الدليل مواقع تلك الفعاليات المنتشرة في أنحاء متفرقة من دبي، ومن أبرزها قريتي اللياقة في منطقة «الخوانيج» و«كايت بيتش»، إضافة إلى أوقات إقامة الفعاليات، وكيفية الوصول إليها.

ويمكن الحصول على الدليل الرقمي التفاعلي المُقدم من «براند دبي» والخاص بتحدي دبي للياقة 2022، من خلال الرابط: https://branddubai.ae/DubaiSportDestinations.pdf.