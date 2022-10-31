أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تعقد ندوات صحية توعوية

عززت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الوعي بوقاية المرأة من السرطان بعقد ندوات صحية توعوية تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي لهذا العام وتأتي مبادرتها ضمن جهودها في نشر الوعي والتثقيف الصحي للسيدات وحثهم على الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع الشركاء حيث قدمت كل من الدكتورة عائشة الظاهري رئيس قسم تعزيز الصحة وزميلتها الدكتورة مريم الواحدي مدير إدارة صحة المجتمع بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة فيديوهات تثقيفية خاصة بصفحات التواصل الاجتماعي تناولت حلقات خاصة عن أهم عوامل الإصابة بالمرض وأعراضه، ووسائل الوقاية والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر، منها فحص التصوير الشعاعي.

وفي نفس الفترة أقامت الأكاديمية، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «سرطان الثدي.. أسبابه، أعراضه، وكيفية الوقاية منه» بتقديم أ.د. حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام والسرطان، رئيس جمعية الإمارات للأورام، أستاذ (بروفيسور) مشارك في جامعة الشارقة، مدير خدمات الأورام والسرطان في مجموعة برجيل القابضة، رئيس لجنة سرطان القولون والمستقيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومشاركة الرئيس التنفيذي لأكاديمية س. ب الدولية الأستاذة سمية بن عمر وعدد من ممثلات الأكاديمية.

كما واصلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية استراتيجيتها في خلق فرص رائدة تعزز مشاركة السيدات في المجال الرياضي، وتبرز دورهن في الأنشطة والفعاليات المختلفة، عن طريق تنظيم مباريات ودية لفرق كرة السلة وكرة الطائرة لكسب المزيد من الاحتكاك والخبرات ولرفع المستوى البدني والمهاري وتعزيز المهارات الفردية والفنية للاعبات والتدريب على مهارات التسديد والدفاع وتكثيف التدريبات التكتيكية الجماعية والاستمرار في زيادة معدلات ثقافة اللاعبين الذهنية والصحية.

كما تم تخصيص حصص تدريبية مكثفة للفرق وتمارين منتظمة لتطوير القدرات البدنية من خلال تعلم فنيات جديدة ومهارات متقنة لخوض منافسات الموسم القادم بكل استعداد وجاهزية.

ومن أهم المشاركات التي قامت بها الأكاديمية خلال شهر أكتوبر كانت ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التاسع بتنظيم مركز أبوظبي للصحة العامة والذي يقام لأول مرة في أبوظبي والذي يعد أكبر مؤتمر للنشاط البدني والصحة في العالم، ومن المعروف على نطاق واسع أن مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة هو المجتمع العالمي الرائد للباحثين والممارسين الذين يركزون على تعزيز النشاط البدني عبر مسار الحياة.