أشرف صبحي: علاقات مصر والإمارات وثيقة ومبنية على الاحترام والتقدير

شدد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر والإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين الشقيقين. وقال الوزير المصري لـ«الإمارات اليوم» إن ما يربط بين مصر والإمارات علاقات وثيقة مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً على أفضل المستويات وتتطور بمعدل غير مسبوق، في المجالات كافة ومن بينها الجانب الرياضي، الذي يشهد نهضة كبيرة من عام إلى آخر.

وقال أشرف صبحي إن «أبرز سمات العلاقات بين البلدين هي القدرة على ترسيخ التضامن والروابط الأخوية في إطار من الأهداف المشتركة؛ ومن أبرزها التضامن والتعاون العربي، في المجالات كافة ومن بينها الجانب الرياضي حتما، إذ نتخذ من الرياضة وسيلة دائماً لنبذ التعصب والتقارب بين أفراد المجتمع والشعوب، فمصر والإمارات لديهما مواقف ثابتة في المحافل الدولية، بنبذ العنف والدعوة الدائمة إلى السلم والتعاون بين الدول». وقال وزير الشباب والرياضة المصري إن من مظاهر هذه العلاقة الرياضية الوثيقة، استعداد مصر لاستضافة أهم حدث رياضي وإنساني حول العالم، وهو ماراثون زايد الخيري، المقرر إقامته في الربع الأخير من ديسمبر المقبل. وانطلقت أول من أمس، الاحتفالات الإماراتية المصرية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات بين البلدين الشقيقين، تحت شعار «الإمارات ومصر قلب واحد»، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.وتعكس الاحتفالية عمق العلاقات القوية المتينة بين البلدين على المستويين الحكومي والشعبي، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يشارك في ماراثون زايد الخيري 500 شاب وفتاة من محافظات مصر كافة.

من مظاهر العلاقة الرياضية بين مصر والإمارات، ماراثون زايد الخيري الذي يُقام في مصر ديسمبر المقبل.