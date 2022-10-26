المنتخب قادر على الذهاب بعيداً في «خليجي 25»

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، التي جرت أمس بمدينة البصرة، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وقطر والكويت، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وعُمان واليمن والعراق المستضيف.

وتُقام مباريات البطولة المهمة في نسختها الخامسة والعشرين بمدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023، بمشاركة المنتخبات الثمانية.

وأكد رياضيون ومحللون فنيون أن القرعة جاءت متوازنة، سواء بالنسبة للمنتخب أو بقية المنتخبات المشاركة، معتبرين أن بإمكان المنتخب الذهاب بعيداً في البطولة رغم أن المنافسة بشكل عام ستكون صعبة نظراً لقوة الصراع بين المنتخبات باعتبار أن جميعها باستثناء المنتخب اليمني سبق لها الفوز بلقب البطولة، مشددين على أهمية الإعداد الجيد للمنتخب في حال أراد الظهور القوي والمنافسة، ومحو الصورة المتواضعة التي ظهر بها في النسخة الماضية بعدما خرج من البطولة من دور المجموعات.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الفرصة مواتية أمام المنتخب لتحقيق نتائج مشرفة، ورغم أن القرعة جنّبت الأبيض اللعب أمام صاحب الأرض والجمهور، وهو المنتخب العراقي، وكذلك المنتخب السعودي الذي سيشارك بدوره في كأس العالم المقبلة في قطر، لكنه في المقابل سيواجه حامل اللقب (منتخب البحرين)، وكذلك منتخب قطر الذي سيوجد هو الآخر في كأس العالم».

يذكر أن منتخب الإمارات كان قد فاز باللقب الخليجي مرتين، الأولى خلال النسخة رقم 18 التي أقيمت في أبوظبي عام 2007، والنسخة 21 التي أقيمت في البحرين عام 2013.

حضر مراسم القرعة الأمين العام للاتحاد، نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي، محمد هزام الظاهري، ومدرب المنتخب الوطني رودولفو أروابارينا، ومدير المنتخب ياسر سالم، وكابتن المنتخب الوطني السابق عبدالرحمن محمد، ومدير إدارة الإعلام بالاتحاد عضو اللجنة الإعلامية في البطولة سالم النقبي.

وأكد مدرب المنتخب الوطني السابق وفريق حتا حالياً، الدكتور عبدالله مسفر، أن القرعة أوقعت المنتخب في مجموعة جيدة، وأن حظوظه في المنافسة على البطولة موجودة ومتساوية مع بقية المنتخبات الأخرى، وليست لديه مشكلة في مواجهة أي فريق، كونه يضم عناصر جيدة من اللاعبين، لكنه بحاجة إلى إعداد جيد حتى لا يتم البحث لاحقاً عن أعذار للمنتخب، معتبراً أن بإمكان المنتخب الذهاب بعيداً في البطولة، لاسيما أن الجاهزية البدنية للاعبين تعد حالياً ممتازة.

بدوره، وصف مدرب المنتخب الأولمبي السابق، عبدالمجيد النمر، القرعة بأنها متوازنة، معتبراً ان جميع المنتخبات المشاركة لديها حظوظ قوية في المنافسة، كونها سبق لها الفوز بلقب البطولة باستثناء المنتخب اليمني، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب بالنسبة للمنتخب ستكون صعبة نظراً لقوة المشاركين، لكنها ليست مستحيلة في حال كان المنتخب جاهزاً من حيث التحضير والإعداد الجيد.

من جانبه، أكد مشرف حراس مرمى أكاديمية كرة القدم بنادي الشارقة، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، حسن إسماعيل، أن حظوظ جميع المنتخبات المشاركة في البطولة متساوية، مشيراً إلى أن المنتخب بإمكانه الإعداد الجيد للبطولة من خلال لعب مباريات ودية أمام منتخبات قوية. وأشار حسن إسماعيل إلى أن من يريد الفوز باللقب عليه أن يفوز على جميع فرق البطولة.

ياسر سالم: ندرك أهمية البطولة ونسعى لظهور مميّز

أكّد مدير المنتخب الوطني، ياسر سالم، حرصهم على ظهور الأبيض بالصورة التي تليق بتاريخه في بطولة خليجي 25، مشدداً على ضرورة خوض البطولة التنافسية بأعلى درجة من الجاهزية، والعمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الأهداف، ورفع راية كرة القدم الإماراتية في هذا المحفل المهم. وقال: «ستكون أمام الجهاز الفني فرصة جيدة من خلال التجربتين الإعداديتين في مواجهة منتخبي الأرجنتين وكازاخستان، ونأمل أن تسهم هذه التجارب في رفع معدل جاهزية اللاعبين، وتمنح المدرب ومعاونيه صورة واضحة عن موقف اللاعبين».

وأضاف: «ندرك أهمية البطولة بالنسبة لكل منتخبات المنطقة، هي بطولة غالية وعزيزة على الجميع، وأتمنى أن نوفق في تقديم أفضل مستوى وتحقيق التطلعات لاسعاد الجماهير الإماراتية».

أروابارينا: لا يوجد منتخب ضعيف.. نحترم الجميع

اعتبر المدير الفني للمنتخب الوطني، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، قرعة بطولة «خليجي 25» متوازنة، مؤكداً احترامه لكل المنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن جميعها تملك الرغبة والطموح للمنافسة على اللقب، بصرف النظر عن تاريخها في البطولة أو المركز الذي تحتله الآن في التصنيف الدولي.

وقال في تصريحات صحافية: «لا يوجد منتخب ضعيف وآخر قوي، الجميع سيكونون في العراق من أجل المنافسة على بطاقات التأهل في المرحلة الأولى، ثم الصراع على اللقب الكبير، لذلك سنتعامل مع كل المباريات بالأهمية ذاتها والحرص، حتى نضمن الوصول إلى أبعد مدى في البطولة».

وأوضح رودلفو أن استعدادات المنتخب مستمرة منذ فترة بمعسكرات خارجية وداخلية ومباريات تجريبية، في إطار تحضيراته لعدد من البطولات، من بينها «خليجي 25»، مشيراً إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على بطولة «خليجي 25»، وهي أول استحقاق قادم للأبيض.

ولفت المدرب إلى أن البرنامج الموضوع يشمل معسكراً داخلياً في أبوظبي للفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، يخوض خلاله الأبيض مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين يوم 16، ومنتخب كازخستان يوم 19، كما سيعود المنتخب للتجمع مجدداً ولمدة 10 أيام في أواخر ديسمبر حتى موعد انطلاق البطولة.

مؤكداً أنهم في الجهاز الفني يولون هذه البطولة الاهتمام الذي تستحقه، ويدركون ما تمثله للجماهير الإماراتية.