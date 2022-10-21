كوزمين: حققت أفضل لقب لي وللشارقة

أكد المدرب الروماني أولاريو كوزمين أن حصوله على لقب كأس رئيس الدولة له فرحة خاصة بالنسبة له، لافتاً إلى أن حقق العديد من الألقاب مع فريقي العين وشباب الأهلي، ولكنه للمرة الأولى يحقق لقب الكأس الذي يعد اللقب الأفضل له ولفريق الشارقة.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية إنه: "لقب كأس رئيس الدولة من أهم البطولات في الموسم، وبالنسبة لي حققت العديد مع الألقاب التي توليت تدريبها، بينما مع الشارقة حققت أفضل لقب للفريق ولي شخصياً".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة جداً وكان يجب معرفة كيفية إدارة الأمور والتعامل مع أحداث المباراة المختلفة".

وتابع: "لقد قمت بتبديل الإسباني باكو ألكاسير والبوسني مبيراليم بيانيتش ولكن هذا ليس الوقت للحديث عن الإصابات، الأهم هو أننا حققنا الفوز باللقب".

وختم حديثه بتوجيه الشكر إلى جمهور الشارقة، مشدداً على أن فرحة عشاق "الملك" تزيد من سعادة اللاعبين بالفوز بلقب الكأس.