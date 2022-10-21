«الأولمبية» تشارك في اجتماع «الأنوك» بسيؤول

شاركت الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية رقم 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «الأنوك»، الذي أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول خلال الفترة من 19إلى 20 من الشهر الجاري. ومثّل الدولة في الاجتماع وفد من اللجنة الأولمبية الوطنية، ترأسته المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، يرافقها محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وشهد الاجتماع انتخاب الدكتور روبن ميتشل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية نائباً لرئيس الاتحاد للفترة (2022 – 2026). وناقش الاجتماع العديد من التقارير المقدمة من اللجان المنظمة للدورات الأولمبية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024، ودورة ألعاب الشباب الشتوية 2024، ودورة الألعاب الشتوية 2026 المقررة إقامتها في إيطاليا، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأولمبياد بريزبن 2032، ودورة الألعاب العالمية الشاطئية للأنوك في بالي بإندونيسيا العام المقبل 2023، والتوصيات المتعلقة بأنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.

كما تزامن مع اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت بسيؤول توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس الأولمبي الآسيوي ومقاطعة جيونغسون بمنطقة غوانغوون لإنشاء الأكاديمية الأولمبية الآسيوية في كوريا الجنوبية، حيث تهتم الأكاديمية الأولمبية الآسيوية بتنمية التعليم في آسيا، بالتنسيق مع لجنة التعليم في المجلس الأولمبي الآسيوي والأكاديمية الأولمبية الدولية.