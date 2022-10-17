اتحاد الغولف يعلن عن 4 بطولات جديدة للهواة

أعلن اتحاد الغولف عن إقامة أربع بطولات جديدة، ضمن أجندته السنوية، تتيح للفائزين الحصول على نقاط تصنيفية في الترتيب العالمي لهواة الغولف، الصادر عن الاتحاد الدولي، إضافة إلى حصول الفائزين على بطاقة التأهل إلى جولة «التحدي» في أبوظبي العام المقبل.

وتستهل أولى البطولات الأربع من 20 حتى 22 يناير المقبل ببطولة رأس الخيمة للهواة، ثم بطولة «ميدان المفتوحة للرجال» على ملعب «ذا تراك» بدبي من الثالث حتى الخامس من فبراير، وبطولة «نادي أبوظبي المفتوحة للرجال» من 17 حتى 19 مارس، وأخيراً بطولة «جميرا غولف إستيتس المفتوحة للرجال» بين 31 مارس والثاني من أبريل 2023.

وتشمل البطولات الأربع على 54 حفرة حداً أدنى للحصول على نقاط التصنيف العالمي، كما سيحصل جميع اللاعبين على نقاط تصنيفية مضاعفة إلى موسم بطولات اتحاد الإمارات للغولف الخاصة بالهواة.