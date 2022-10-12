مجلس إدارة «مجمّع حمدان الرياضي» يبحث استقطاب المزيد من البطولات

عقد مجلس إدارة «مجمّع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله بقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وترأس الاجتماع الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس الإدارة أحمد الشعفار، وبحضور نائب الرئيس ناصر آل رحمة، والأعضاء: ماهر جلفار، وبدر أنوهي، وطارق آل صالح، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي صالح المرزوقي، ومدير المجمّع عبدالله شهداد. وذكر بيان صحافي: «في بداية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ثقته بهم، وتكليفهم بمهمة إدارة هذا الصرح الرياضي الكبير، الذي وصلت شهرته إلى جميع أنحاء العالم، وأصبح ملتقى الأبطال العالميين في السباحة ومختلف الرياضات الأخرى، إذ تم تصميمه وتنفيذه ليكون مؤهلاً لاستضافة بطولات وفعاليات رياضية عالمية ودولية ووطنية».

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة، التي تتخذ من المجمّع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام.

كما تم الاطلاع على قائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب في المجمّع استعداداً للبطولات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد باريس 2024.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة العمل وفق مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك تعزيز المكانة الدولية الكبيرة للمجمّع، واستقطاب المزيد من البطولات العالمية والإقليمية والمحلية، التي تسهم في تطوير الرياضة، وتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية. واستضاف المجمّع خلال هذه السنوات مئات البطولات والفعاليات في مختلف الرياضات، واستقطب عشرات آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات، كما استضاف معسكرات تدريبية لمنتخبات عالمية كبرى في مختلف الرياضات استعداداً للدورات الأولمبية والبطولات العالمية، وأيضاً معسكرات تدريب فردية لعدد من الأبطال العالميين والأولمبيين، من بينهم الدنماركي فيكتور ايكليكسن، الذي استعد في المجمّع لأولمبياد طوكيو 2020، وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في الريشة الطائرة قرر الاستقرار في دبي، ومواصلة التدريب استعداداً للبطولات المقبلة، ومن بينها أولمبياد باريس 2024.