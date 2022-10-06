منتخبات الإمارات تدشّن المشاركة في بطولة العرب للغولف اليوم

تبدأ منتخبات الإمارات للغولف مشاركتها في البطولة العربية الـ21 بتونس اليوم، حيث ستنافس ضمن فئات الشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والأشبال تحت 13 سنة، والفتيات تحت 15 سنة، والسيدات. وتشارك ضمن المجموعة الأولى مع قطر وتونس وليبيا في البطولة التي يحتضنها نادي غولف سيتروس بمدينة الحمامات التونسية، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.

ويمثل الإمارات في البطولة: راشد الجسمي ومحمد سكيك وعبدالله السويدي في الشباب، وسلطان الجسمي وعبدالله كلبات وراشد النقبي في الناشئين، وعبدالله درويش وحميد السويدي وعبدالله سالمين في الأشبال، ومنتخب السيدات المكون من حمدة السويدي وعلياء العمادي، وتشارك سارة علي في فئة الفتيات تحت 15 سنة.