اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الكرة وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)

وقّع اتحاد كرة القدم وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، اتفاقية تعاون مشترك، تتعلق بالمساهمات المالية في الفعاليات الرياضية والمشاركة المجتمعية، وتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحافي عُقد أول من أمس في العاصمة أبوظبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وسلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، وتطوير ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك بالتعاون في مجال الفعاليات الرياضية وجمع المساهمات الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة فئات مستهدفة، ويجوز أن تكون ذات طابع خيري للمصلحة العامة للمجتمع. كما تنص الاتفاقية على جمع المساهمات المجتمعية من خلال الفعاليات الرياضية وتعزيز مفهوم المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وإنفاقها أو توجيهها لحل الأولويات والتحديات المجتمعية والاحتياجات الاجتماعية.

واتفق الطرفان على إطلاق فعاليات رياضية اجتماعية، يتم توجيه ريعها لدعم برامج ومبادرات هادفة لخدمة المجتمع في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال مباريات كأس رئيس الدولة، والمسابقات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها وتحديدها من قبل الطرفين.

وبحسب الاتفاقية سيتم تخصيص جزء من ريع المسابقات والفعاليات التي ينظمها اتحاد الكرة، لمصلحة هيئة المساهمات المجتمعية، وستكون البداية بمباراة نهائي كأس رئيس الدولة، التي تجمع الوحدة والشارقة، حيث يتم تخصيص ريع التذاكر دعماً لمشروعات «معاً».