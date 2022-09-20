منتخب بناء الأجسام يشارك في بطولة «دايموند كاب»

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن المشاركة في بطولة «دايموند كاب» لبناء الأجسام، التي ستقام في عُمان يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويشارك المنتخب ببعثة رسمية يرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد شاهين الحوسني، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر إدارياً للبعثة، والمدير الفني زويد سالمين، ومساعده سلمان عبدالرحمن عجيل، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، والحكم الدولي خالد محمد الحوسني.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم المري، إن «دايموند كاب» من البطولات القوية التي يتطلع أبناء الإمارات إلى المشاركة بشكل فاعل بها لأهميتها، وسعياً لتحقيق نتائج مميزة جديدة تضاف إلى سلسلة البطولات الدولية التي تميز بها أبناء الإمارات، وكان في آخر محطاتها بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي أقيمت في قرغيزستان، وبطولة القوة البدنية في منغوليا.