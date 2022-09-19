شرطة الشارقة تعثر على "الفتاة المتغيبة" التي خرجت من منزل ذويها بإرادتها

تمكنت فرق البحث والتحريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من العثور على "الفتاة المتغيبة" ، التي تم تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باختطافها، وتبين من التحقيقات بأن الفتاة خرجت بإرادتها من المنزل.

وقال العقيد عمر أحمد بو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: " أن الإدارة فور تلقيها البلاغ، تم تشكيل فريقاً من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري المكثف، وبناءً عليه تم تحديد موقع الفتاة المفقودة والعثور عليها، وهي بصحة جيدة، ومن خلال التحقيقات اتضح بأن الفتاة قد خرجت من المنزل بإرادتها إثر خلافات أسرية، وجاري استكمال الإجراءات في هذا الشأن.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد المجتمع، بعدم تداول الشائعات الغير دقيقة، ونشرها مما قد يتسبب في حالة إرباك لدى أفراد المجتمع وعليهم تقصي الحقائق والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن شرطة الشارقة حريصة على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.