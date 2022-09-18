أنس جابر شخصية العام في جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

تحت رعاية وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، وذلك ضمن مراسم حفل شهده قصر الإمارات في أبوظبي صباح أمس.

وتجسد الجائزة منذ انطلاقتها الأولى رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في تعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية على المستويين المحلي والدولي.

وتسلم الجائزة تسع فائزات وفائزين، حيث حصدت جيانا فاروق محمود من مصر جائزة أفضل امرأة رياضية عربية، وعن فئة أفضل رياضية إماراتية فازت شما يوسف الكلباني، وتقلدت هنا أحمد جودة من مصر جائزة أفضل رياضية ناشئة، بينما نالت رحاب أحمد رضوان من مصر جائزة أفضل رياضية بارالمبية، في حين حاز فارس العساف على جائزة أفضل مدرب، وكانت جائزة أفضل إعلامي رياضي من نصيب عزيزة نايت سي بها، أما عن فئة برامج تنمية الناشئات فقد ذهبت الجائزة إلى اتحاد كرة القدم النسائي الأردني، وحقق الاتحاد المصري لرفع الأثقال جائزة أفضل فريق، وحظيت قرية الإمارات الدولية للقدرة بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

ونالت الرياضية التونسية أُنْس جابر جائزة شخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن المستويين الفردي والجماعي في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وأصحاب الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.700.000 درهم إماراتي.

وأعربت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مريم المنصوري، عن فخرها وسعادتها لتتويج الفائزات والفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بنسختها السادسة.

وقالت المنصوري: «شهدت فئات الجائزة تنافساً قوياً على مدار الأشهر الماضية، ما يبرهن على ما تملكه المرأة الرياضية العربية من موهبة وإرادة وطموح وتطور، ونأمل أن نرى باستمرار النساء العربيات يتقلدن مراتب الصدارة في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وستسهم هذه الجائزة في ولادة إنجازات جديدة في مسيرة المرأة الرياضية العربية».