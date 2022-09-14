«الهيئة» تعزّز الوعي بإجراءات الإسعافات الأولية

نظمت الهيئة العامة للرياضة فعالية «اليوم العالمي للإسعافات الأولية»، بحضور الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار، وعدد من مسؤولي الهيئة، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشرطة المجتمعية في شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تدريب موظفي الهيئة على أفضل طرق الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي لديهم بأحدث إجراءات الصحة والسلامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على خلق بيئة صحية ومحفزة في العمل. كما هدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي لدى الكوادر الرياضية بسبل الإسعافات الأولية المناسبة للإصابات الشائعة في الملاعب، لتحسين قدرتهم على مواجهة مختلف الإصابات التي تحدث وبشكل فوري.