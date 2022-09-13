«غودولفين» تحصد جائزة أفضل مربٍّ ومالك في أميركا

توج فريق «غودولفين» العالمي، بجائزة أفضل مربٍّ ومالكٍ في أميركا لعام 2021، وذلك في حفل النسخة الـ37 من جوائز جمعية ومربي وملاك الخيول المهجنة الأصيلة في أميركا الشمالية، الذي عقد، أول من أمس، في مدينة «أكسنغتون» في ولاية كنتاكي، في حفل تخلله توجيه تقدير خاص لإسهامات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتزامه تجاه سباقات الخيول حول العالم.

ونجحت خيول الشعار الأزرق، في تحقيق الفوز في 84 سباقاً في أميركا، بقيمة مالية قياسية فاقت الـ17.4 مليون دولار، كما كسب الفريق (كمربٍّ) جوائز بلغت 20.7 مليون دولار في 2021، في رقمٍ قياسي آخر، خصوصاً أن جميع خيول «غودولفين» الفائزة في سباقات «ستيكس» الأميركية للعام الماضي، كانت من إنتاج إسطبلات الفريق العالمي.

وتسلم الجائزة، مدير إنتاج خيول السباق في «غودولفين» في الولايات المتحدة، مايكل باناهان، وعلق باناهان على الجائزة في كلمته بالحفل بقوله: «شرف كبير لي أن أمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مالك فريق (غودولفين)، في هذا الحفل، بعد أن وفر سموه لنا الأدوات اللازمة لتحقيق هذه النتائج والنجاح كمربين وملاك، ومتابعة سموه الدائمة لتطورات هذه الخيول القوية بحماسة واهتمام كبيرين».

وأوضح: «تفاني سموه وحبه للخيول، كان وراء امتلاك الفريق صفوة من أفراس الإنتاج والفحول، التي هيأت لنا القدرة على المنافسة في أعلى مستويات الرياضة، كما أن تحقيق الفريق هذه النتائج الرائعة يعزى أيضاً للجهود الدؤوبة للفريق العامل في الإسطبلات والمزارع».