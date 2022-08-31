مذكرة تفاهم بين "دبي البحري" و"بيت الخير"

وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجمعية بيت الخير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك لخلق قنوات تواصل دائم وإتاحة الفرص لزيادة الشراكة في مجال الأعمال. جرى توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير.

ووجه الفلاحي الشكر لأسرة جمعية بيت الخير على سرعة الاستجابة والعمل على إكمال وتنفيذ هذه المبادرة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الاستفادة من الإمكانيات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والوطنية في مختلف المجالات كما أنها تأتي ضمن التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021 -2027".

وأشار إلى أن المبادرة تعكس الأدوار المختلفة، التي يلعبها النادي ليس على الصعيد الرياضي فحسب، بل لخدمة المجتمع ككل وأن الشراكة هذه المرة مع جمعية بيت الخير التي تعد الأولى في مجال تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة في الدولة منذ تأسيس الجمعية عام 1989 ، موضحا أن النادي ظل حريصاً كل موسم على تقديم ريع فعالياته للجمعيات والهيئات الخيرية سعياً من النادي لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.

واعتبر عابدين طاهر العوضي أن توقيع المذكرة يعكس النظرة المستقبلية لعمل مؤسساتنا الوطنية بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة كما يدل على توجه المسئولين وإيمانهم بأهمية التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة لكل طرف.

وأكد أن هذه الخطوة تؤسس لعلاقة إيجابية مع القطاع الرياضي بمختلف شرائحه ما يعزز من دور المؤسسين في نشر العمل الخيري والقيام بأدوار أكثر فاعلية في المستقبل.