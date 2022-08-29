تأخر طرح قمصان الموسم الجديد.. ضعف تسويق أم أخطاء في التنسيق

طرحت فرق العين والبطائح والجزيرة قمصان الموسم الجديد بين 14 نادياً مشاركاً في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في وقت لاتزال الضبابية تحيط بمصير بقية الفرق مما يجعلها تخوض مباريات الموسم الجديد الذي ينطلق بعد ثلاثة أيام بقمصان الموسم الماضي، وحرمان الجماهير من مشاهدة فريقها وهو يبدأ الموسم بهوية جديدة وروح مختلفة لتحقيق بداية قوية في مشوار المنافسة على لقب المسابقة.

ويضع التأخر في طرح القمصان للموسم الجديد مسؤولي التسويق في الأندية في واجهة الانتقادات لعدم قدرتهم على الاستفادة من الطرح المبكر، واستغلال الجماهيرية لتحقيق عائد مالي مقدر من مبيعات القمصان وبقية الإكسسوارات عبر متاجرها الرسمية، على غرار الأندية حول العالم التي تستفيد من تشوق الجماهير للعودة إلى المدرجات لبيع القمصان الجديدة وتحقيق الإيرادات.

وكانت شركة نادي العين للاستثمار طرحت الخميس الماضي القميصين الجديدين للفريقين الأساسي والاحتياطي، فيما كشف نادي البطائح الصاعد حديثاً أول من أمس، عن قميصه للموسم الجديد، وتبعهما الجزيرة أمس.

ونصح وكيل اللاعبين والمختص بالجوانب التسويقية وليد الشامسي إدارة الأندية بالضغط على شركات الاستثمار في النادي من أجل استغلال جميع الفرص التسويقية لزيادة المداخيل وإعادة النظر بشكل أوسع والاهتمام بتسويق القمصان الجديدة، وقال إنه يجب أن يكون هنالك عمل يهدف للاستفادة من هذه الفرصة التي تتكرر سنوياً وتستغلها أندية كرة القدم حول العالم في إنعاش ميزانيتها.

وتوقّع الشامسي خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم» أن تطرح بقية الأندية قمصانها الجديدة في وقت لاحق من الموسم، لكنه أوضح أن الأندية لا تستغل هذا الجانب لتحقيق المدخولات المالية لخزينة النادي، وقال: «إن الفكرة أشبه فقط بالاستعراض لدى الأندية، لأنها لا تعتمد في إيراداتها على بيع القمصان للجماهير، ما يجعلها لا تأبه بالطرح المبكر».

وجرت العادة لدى أندية كرة القدم حول العالم في أن يتزامن طرح القمصان الجديدة مع فترة التحضيرات للموسم الجديد التي تتخللها خوض مباريات ودية أو المشاركة في جولات خارج البلاد، ما يساعدها في نشر علامتها التجارية خارج البلاد، بالإضافة إلى العائد المالي من المبيعات السنوية للقمصان والاستفادة من النجوم المشهورين في الفريق كواجهة.

وأشار وكيل اللاعبين إلى أن أكثر من طريقة يمكن بها استهداف الجماهير تسويقياً، وقال: «لدينا في الدولة عدد كبير من المراكز التسويقية الضخمة يمكن الاستفادة منها بالإعلان عن طرح القميص الجديد في وجود عدد من اللاعبين المشاهير في النادي من المواطنين والأجانب، بالإضافة للاعبين الجدد للتوقيع للجماهير على القمصان بمجرد شرائها».

وقال وليد الشامسي إن عدم الاستفادة من الأفكار الخلاقة في الوصول للجماهير والاكتفاء بالمتاجر الملحقة بالاستاد يجعل قمصان الفريق وكأنها تقبع في غرفة مظلمة في النادي لا يراها أي شخص، وقال: «أنا لا أتحدث حول أرقام تحقيق إيرادات ضخمة، ولكن أتحدث حول ضرورة الاستفادة من أي فرصة تسويقية حتى وإن كانت صغيرة لأنني أعلم أنه لا يوجد هنالك لاعب حالياً يمكن أن تصل مبيعات القمصان بسببه إلى 100 مليون درهم».

وتظل أرقام العائد المالي من مبيعات القمصان أمراً سرياً للغاية ولا يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام عكس الاتجاه السائد لدى الأندية العالمية التي تشارك قيمة المبيعات السنوية للمتجر الرسمي، ما يجعلها تحقق الاحتراف بشكل نموذجي ويدفعها لأن تستفيد من الأخطاء وتجنبها في الموسم الجديد.

يُذكر أن سعر القميص الأساسي أو الرسمي الذي طرحه العين الأسبوع الماضي يصل إلى 350 درهماً وفقاً لما هو منشور في الموقع الرسمي لمتجر النادي.

• 350 درهماً سعر قميص فريق العين الذي طرحه النادي في متجره الأسبوع الماضي.