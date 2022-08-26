مجلس دبي الرياضي يحتفي بيوم المرأة الإماراتية.. بمشاركة الحساني والمهيري (فيديو)

احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، حيث نظم ملتقى خاص بمنتسبات المجلس في مقره بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وجميع منتسبات المجلس واللجنة العليا للتشريعات. وشارك في الاحتفالية ريم الحساني مبتكرة رياضة التجديف الجبلي وأول إماراتية مصنعة للقوارب وأول إماراتية تبتكر نادي رياضي عائم ومؤسِّسة شركة استثمار رياضي، كما شاركت عائشة المهيري وهي أول رياضية إماراتية من أصحاب الهمم تتأهل إلى بطولات عالمية وتحقق إنجازات في رياضة الرماية.

وهنأ سعيد حارب جميع السيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وقال: "بفضل نهج ورعاية القيادة الرشيدة للمجتمع فإن جميع أيامنا أعياد، لكن هناك أيام مخصصة لمناسبات وأعياد مهمة نتوقف عندها ونحتفل فيها، ومن بينها يوم المرأة الإماراتية التي هي أسعد نساء الأرض كونها تنتمي الى هذا الشعب الكريم وتتمتع برعاية القيادة الرشيدة التي جعلت منها قائدة في المجتمع قولا وفعلا، فأصبحت دولة الإمارات أكثر الدول تمكينا للمرأة، فلدينا أكبر عدد من الوزيرات والقياديات في أهم دوائر الدولة".

احتفل #مجلس_دبي_الرياضي بيوم #المرأة_الإماراتية، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام #مجلس_دبي_الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وشارك في الاحتفالية المبتكرة الرياضية #ريم_الحساني واللاعبة الدولية #عائشة_المهيري وجميع منتسبات المجلس وموظفات اللجنة العليا للتشريعات. pic.twitter.com/qNAxMywDyZ — Dubai Sports Council (@DubaiSC) August 26, 2022

ورحب أمين عام مجلس دبي الرياضي بـ"مشاركة اثنتين من النماذج الوطنية المميزة من أخواتنا الرائدات لنستمع لتجاربهما ونتحاور معهما، وهما ريم الحساني مبتكرة رياضة التجديف الجبلي وأول إماراتية تقوم بتصنيع القوارب وأول إماراتية تبتكر نادي رياضي عائم وتؤسس شركة للاستثمار الرياضي، وأيضا عائشة المهيري أول لاعبة إماراتية من أصحاب الهمم تتأهل وتحقق إنجازات في البطولات العالمية للرماية"، وفي ختام الاحتفالية، كرم أمين عام مجلس دبي الرياضي المتحدثات في الملتقى".

واستمتعت المشاركات في الاحتفالية بالفعاليات والمسابقات الترفيهية التي نظمها مجلس دبي الرياضي، والتقطوا الصور التذكارية في أجواء مليئة بالمرح والسعادة، وتضمنت الفعاليات إجراء فحوصات طبية ولياقة بدنية للحضور وتقديم شروحات للحفاظ على الصحة واللياقة والنشاط البدني.