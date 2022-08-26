10 مباريات في ضيافة دبي بكأس آسيا للكريكيت.. أبرزها قمة الهند وباكستان

تستعد دبي، المقر الرئيس للمجلس الدولي للكريكيت، لاستضافة بطولة كأس آسيا للكريكيت 2022، التي تقام منافساتها للمرة الثانية على التوالي على أرض الإمارات في استاد دبي الدولي للكريكيت، وملعب الشارقة للكريكيت، بمشاركة ستة منتخبات من 27 الجاري إلى 11 سبتمبر المقبل، حيث تستضيف دبي 10 مباريات بما فيها المباراة المرتقبة بين الهند وباكستان المقرر إقامتها 28 الجاري، بينما تفتتح البطولة بين منتخبي سريلانكا وأفغانستان غداً في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي الاستضافة في إطار المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، بامتلاكها بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الرياضات.

وجهة مثالية

قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحافي: «تواصل دبي ودولة الإمارات تأكيد مكانتها واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية العمل المتكاملة، واكتسبت دبي ثقة العالم كله بقدرتها وإمكاناتها على التنظيم والاستضافة في وقت قياسي، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في قطاع الفعاليات الرياضية، من خلال استضافة وتنظيم أهم البطولات الرياضية العالمية، ومن أبرزها كأس العالم للكريكيت (تي 20)، والدوري الهندي للكريكيت في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، ويحرص مجلس دبي الرياضي على توفير كل سُبل الدعم التي تدعم نجاح البطولات الكبرى ذات الصدى العالمي، إلى جانب هدفه الرئيس في تطوير القطاع الرياضي، ونحن حريصون على تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية، التي تحظى بشعبية كبيرة، ومتابعة جماهيرية واسعة، ما يلبي رغبات مختلف فئات المجتمع التي تعيش في دبي».

حدث رياضي كبير

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، خالد الزرعوني: «سعداء باستضافة البطولة، التي تعد ثاني أكبر وأشهر بطولة كريكيت في العالم، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة، وتغطية إعلامية واسعة، حيث يتم بثها إلى عدد كبير من الدول في مختلف القارات ويتابعها الملايين».

وحول الاستعدادات لاستضافة البطولة، أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، العميد راشد خليفة الفلاسي، اكتمال كل الاستعدادات الخاصة بدخول الجماهير لمدرجات استاد دبي الدولي للكريكيت، في المباراة الافتتاحية بين سريلانكا وأفغانستان، وفقاً لإجراءات محددة تجنباً للازدحام، وضماناً لسلامتهم واستمتاعهم بالأجواء الرياضية.

وأشار إلى التنسيق مع الشركاء من الشركات الأمنية المشاركة في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، مؤكداً جاهزية لجنة تأمين الفعاليات بدبي لاستقبال الحدث الرياضي وتأمينه في دبي.

• سريلانكا وأفغانستان يفتتحان البطولة غداً، بمشاركة أبرز المنتخبات العالمية.