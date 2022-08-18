«الكاراتيه» يختتم اليوم مشاركة الإمارات في دورة التضامن الإسلامي

يختتم منتخب الكاراتيه مشاركة وفد الإمارات في دورة التضامن الإسلامي، التي تصل إلى محطتها الختامية اليوم. وشاركت الإمارات في الدورة بـ53 رياضياً يتنافسون في تسع رياضات فردية مختلفة. ويمثل منتخب الكاراتيه في منافسات اليوم: الرباعي مروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد بمسابقة (الكاتا) الجماعي، فيما تخوض فاطمة سالم مسابقة وزن 68 كلغ (كوميتيه).

وعلى صعيد منافسات اليوم الأول للكاراتيه، أمس، خسر لاعب المنتخب مروان المازمي بمنافسات (فردي الكاتا)، محققاً المركز الخامس في المسابقة التي شهدت مشاركة العديد من أبطال العالم، فيما فازت حوراء العجمي بمنافسات وزن 50 كلغ بالمباراة الأولى ضد الأذرية عزيزوفا إنجي، قبل أن تخسر أمام بطلة العالم اللاعبة التركية سيراب اوزيلك.

وفاز اللاعب محمد جاسم الأنصاري في المباراة الأولى لوزن 75 كلغ بمسابقة (الكوميتيه) على لاعب تشاد، قبل أن يخسر أمام الأردني حسن مصاروة، كما خسر أحمد سالم من اللاعب المغربي سعيد أوباية بوزن 67 كلغ.

وأكد محمد جاسم الأنصاري في تصريح صحافي على أن مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية تعد تجربة عملية ومحطة إعداد لبطولة العالم التي تقام في المدينة نفسها شهر أكتوبر المقبل، وقال في تصريح صحافي: «لاشك أنني استفدت من هذا المحفل القوي الذي يسبق مشاركتي ببطولة العالم المقبلة في قونية،الأمر الذي يأتي في مصلحة جميع المشاركين الذين سيخوضون مجدداً غمار المنافسة في الأجواء نفسها، وعلى المنشآت ذاتها، لاسيما أن المستويات الموجودة جميعها مرتفعة وعكست مدى جاهزية الجميع، وقد حققت بعض الإنجازات خلال الفترة الماضية، سواءً في البطولة العربية الأخيرة في مصر والفوز بالمركز الثالث، كما حققت المركز الخامس في بطولة آسيا الأخيرة العام الماضي بكازاخستان».

وحقق رياضيو الإمارات حتى الآن في الدورة 10 ميداليات ملونة منها ثلاث ذهبيات وفضيتان وخمس ميداليات برونزية، جاءت عن طريق ثلاث رياضات هي: الدرّاجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم. وحلّت الإمارات في المركز الـ14 بجدول الترتيب العام، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 265 ميدالية، بواقع 106 ذهبيات و89 فضية و70 برونزية.

في جانب آخر، ودّع منتخب المبارزة منافسات الدورة بمسابقة الفرق للإيبيه بعد خسارته من نظيره الأذري بنتيجة (45-33) بمشاركة الثلاثي: خليفة الزرعوني، وعبدالله الحمادي، ومحمد المازمي. كما اختتم منتخب السباحة مشاركته بثلاثة سباقات مختلفة، إذ حققت مها الشحي ومهرة الشحي 29.95 ثانية و29.83 ثانية على الترتيب في سباق 50 متر حرة، فيما سجل سالم ثابت وسعيد فرج 26.22 ثانية و27.96 ثانية على الترتيب بسباق 50 متر فراشة، كما سجلت كل من مها الشحي وميرة الشحي 5:08.41 ثوان و5:14.44 ثوان على الترتيب بسباق 400 متر حرة.

وأكد مروان الحتاوي، مدرب منتخب السباحة، أهمية خوض المحافل والاستحقاقات الكبرى لجميع الرياضيين، لاسيما إن كانوا في مرحلة عمرية مبكرة، وقال في تصريح صحافي: «سعيد بتجربة جميع السبّاحين والسبّاحات في خوض غمار دورة ألعاب التضامن الإسلامي، في ظل وجود العديد من أبطال العرب وأبطال العالم، وهي فرصة ومحطة قوية للاستعداد خلال المرحلة المقبلة». وخرج منتخب القوس والسهم من منافسات الفرق فئة مختلط ومنافسات الزوجي بعد إنهاء مسابقتي الفردي للرجال والسيدات.

• يمثل الكاراتيه في منافسات اليوم: مروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد بمسابقة (الكاتا) الجماعي، فيما تخوض فاطمة سالم مسابقة (الكوميتيه).