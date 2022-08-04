أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من كأس فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة الخليجية

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات 2022، والتي تقام بأبوظبي من 26 إلى 31 أغسطس الجاري، في "جوجيتسو أرينا" بمدينة زايد الرياضية. وتقام فعاليات هذه النسخة بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، وبمشاركة 72 لاعبة يمثلن 6 فرق هي (فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وفريق نادي الوصل وفريق نادي سيدات الشارقة) من الإمارات وفرق نادي "نورة" من السعودية ونادي "سلوى الصباح" من الكويت ونادي "البحرين" من البحرين.

وتتوزع الفرق على مجموعتين، ويقام الدور الأول من 26 إلى 28 أغسطس، وينطلق الدور نصف النهائي في 30 أغسطس، ثم تقام مباراتا تحديد المراكز الأربعة الأولى في اليوم التالي.

وكشفت الأكاديمية التفاصيل الخاصة بهذا الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الإماراتي، وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية وشركاء الحدث.