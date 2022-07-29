اتحاد رياضة المرأة يعتمد الخطة التنفيذية من 6 محاور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة اجتماعه الثالث، برئاسة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وناقش عدداً من الموضوعات والخطط التطويرية لاستشراف مستقبل أفضل للرياضة النسائية بالدولة.

واعتمد مجلس الإدارة الخطة التنفيذية للأنشطة والفعاليات خلال الفترة القادمة، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص باتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ودعا جميع لاعبات الإمارات للانضمام والتسجيل في الموقع UWSF.AE.

وضمت الخطة التنفيذية العديد من الأهداف، أبرزها ستة محاور، هي: المساواة بين الجنسين في مجال الرياضة، والنهوض برياضة المرأة الإماراتية والعربية، وتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد، والارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام، ودعم المرأة في التنظيمات الإدارية للمؤسسات الرياضية.

من جهتها، أكدت نورة السويدي: «يعمل الاتحاد أيضاً على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، لتمثيل الدولة في البطولات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية، وتنظيم الورش والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات للكوادر الوطنية من فنيين وإداريين، وكل المشاركات في رياضات المرأة بشتى أنواعها، وتشكيل اللجان الداخلية والخارجية بمختلف أنواعها، لتحقيق أهداف الاتحاد، ودعم وتشجيع كل البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة برياضة المرأة، وتنمية وتطوير واستضافة الرياضة المجتمعية، والسعي لدعمها وتطويرها، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة برياضة المرأة».

وحضر الاجتماع نائب الرئيس، الدكتورة موزة الشحي، والأمين العام، منى الشامسي، ورئيسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، غالية المناعي، ورئيسة اللجنة القانونية، هند العليلي، ورئيسة لجنة المسابقات، أصيلة الهاشمي، ورئيسة لجنة التسويق والرعاية، فاطمة العلي.

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