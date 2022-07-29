الإمارات والبحرين في افتتاح بطولة «خليجي الشباب» للسلة

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن المنتخب الوطني للشباب، في السادسة والربع مساء اليوم، بلقاء نظيره البحريني، المشوار في بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة للمرحلة العمرية (تحت 18 عاماً)، المقامة في صالة نادي الوصل في دبي، حتى السادس من أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

ويسبق مباراة المنتخب، في الرابعة عصراً، لقاء المنتخبين السعودي والعماني، على أن يسدل الستار عن مباريات اليوم الأول، في الثامنة والنصف مساءً بلقاء منتخبي قطر والكويت.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني سالم عتيق، أمس، اللمسات الأخيرة على القائمة الأساسية للاعبين الـ12 الذين سيمثلون «الأبيض» في البطولة، وذلك من أصل قائمة ضمت خلال مراحل الإعداد 14 لاعباً سبقت لغالبيتهم المشاركة مطلع الشهر الجاري، في بطولة المنتخبات العربية (تحت 18 عاماً) في القاهرة، وهم: سالم الشامسي، وراكان الشمري من نادي العين، وسعيد هاشل، ومحمد جابر، وراشد عبدالرحمن، وزايد توفيق (الشارقة)، زايد عبدالله، ومحمد سعيد، وزايد طارق السيد (الوحدة)، وسيف حامد وعبدالعزيز خليفة (الوصل)، وحسين ناصر (شباب الأهلي)، وحسن السيد، وحمد صالح (النصر).

وتأتي البطولة الخليجية، بعد نحو أسبوع من إسدال الستار عن بطولة المنتخبات العربية في القاهرة لهذه الفئة العمرية، والتي حل فيها المنتخب الوطني بالمركز الخامس، في بطولة حصد لقبها المنتخب المصري، على حساب نظيره الجزائري، وحلول قطر بالمركز الثالث، والكويت رابعاً، والسعودية بالمركز السادس والأخير.

من جهته، أكد مدرب المنتخب سالم عتيق، أن المنتخب أنهى استعداداته للخوض منافسات البطولة بطموح انتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى نهائيات كأس آسيا، لافتاً إلى أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة، والإصابات لا تؤرق الجهاز الفني لـ«الأبيض» عقب المشاركة في البطولة العربية التي أسدل الستار عنها الأسبوع الماضي، خصوصاً مع هداف الفريق عبدالعزيز خليفة.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «خضع اللاعبون لفترة راحة واستشفاء فور العودة من القاهرة، قبل العودة إلى التدريبات التي تخللتها مواصلة الجهاز الطبي معالجة اللاعبين المصابين».

وأضاف: «رغم ضيق الوقت بين البطولتين، إلا أن الجميع عازم على تقديم أفضل ما لديه من أجل التمثيل المشرف لكرة السلة الإماراتية، حيث عملنا خلال التدريبات على معالجة كل الأخطاء التي ظهرت في أداء لاعبينا في عربية القاهرة».

وعن المباراة الافتتاحية، وحظوظ المنافسة على بطاقات التأهل للآسيوية، قال عتيق: «ندخل مباراة البحرين بتركيز عالٍ، خصوصاً أننا لا نملك معلومات واضحة عن الفريق المنافس، لعدم مشاركته في البطولة العربية».

واختتم: «غالبية المنتخبات المشاركة متقاربة المستوى، الأمر الذي لا يعطي أي أفضلية لمنتخب على حساب آخر، وعلينا التركيز في كل مباراة نخوضها من أجل تحقيق الهدف بالتأهل إلى كأس آسيا».

واختتم: «سنعمل خلال المباريات المتتالية، على توزيع الجهد بين اللاعبين، بهدف تدارك عدم تجدد أي إصابة محتملة للاعبينا المؤثرين، بما يمنحنا القدرة تدريجياً على تحقيق الهدف المنشود».

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