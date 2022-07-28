«طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع كأس العالم للرجبي (2023 و2027)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن تمديد علاقة الشراكة طويلة الأمد التي تربطها مع «منظمة «عالم الرجبي»، وبطولة «كأس العالم للرجبي».

وبموجب الاتفاقية، ستواصل الناقلة الاضطلاع بدور الشريك الدولي لكل من بطولة «كأس العالم للرجبي» 2023 في فرنسا، والدورة التالية من البطولة نفسها، المقرر إقامتها في أستراليا عام 2027.

وذكر بيان صحافي: «تأكيداً من جانبها على التزامها بدعم رياضة الرجبي، أعلنت (طيران الإمارات) أيضاً عن تمديد رعايتها الرسمية للمسؤولين الرسميين في بطولة كأس العالم للرجبي حتى عام 2027، بعد أن أثبتت علاقة الشراكة هذه دورها المحوري في دعم تطور المباريات الرسمية لأندية النخبة منذ عام 2013».

ومع شراكتها لبطولة «كأس العالم للرجبي 2023» في فرنسا، ستواصل «طيران الإمارات» علاقة الشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للرجبي، التي انطلقت في عام 2007، حيث باتت الناقلة منذ ذلك الحين، أحد أبرز وأنشط داعمي اللعبة شريكاً لكل دورات «كأس العالم للرجبي» للرجال منذ عام 2007، وشريكاً لدورتي دبي وكيب تاون من سلسلة «إتش إس بي سي» لسباعيات الرجبي.

وجاء في البيان الصحافي: «بدعم من (طيران الإمارات)، ستتمكن (منظمة عالم الرجبي) من مواصلة تطوير ودعم حكام مباريات اللعبة على مستوى العالم، الذين يضطلعون بدور مركزي في ترسيخ قيم الاحترام والانضباط باللعبة».

وقال رئيس «منظمة عالم الرجبي»، السير بيل بومونت: «يسرنا الإعلان عن تمديد تعاوننا طويل الأمد والناجح مع (طيران الإمارات)، ليشمل الدورتين المقبلتين من (كأس العالم للرجبي) للرجال، وفي دعم برامجنا لحكام مباريات الرجال والسيدات».

وأضاف: «تُعدّ شبكة الرحلات الدولية الواسعة لـ(طيران الإمارات) وشغف الناقلة بدعم رياضة الرجبي عاملين رئيسين في إنجاح جهودنا لجعل الرجبي لعبة عالمية حقاً، كما يسهم تفوق (طيران الإمارات) في توفير تجربة سفر فريدة بدعم جهودنا للارتقاء بخدماتنا لجماهيرنا إلى مستويات أرفع».

بدوره، قال رئيس قسم الإيرادات وتفاعل الجماهير في «منظمة عالم الرجبي»، ريتشارد هيزيلجريف: «تحظى (طيران الإمارات) بمكانة عالمية رفيعة، ما يجعل منها شريكاً رفيع المستوى، كما تحظى أيضاً بمكانة مرموقة على نحو مذهل في أي بطولة ترعاها، وفي ما يخص بطولة (كأس العالم للرجبي)، فقد ارتبطنا بشراكة مع (طيران الإمارات) لما يزيد على عقد، ونشعر بفخر كبير بالشراكة معها مجدداً خلال الدورتين المقبلتين من بطولة العالم للرجال».

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