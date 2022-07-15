الثنائي الزعابي يعلنان التحدي في الألعاب العالمية

المصدر: برمنغهام - الإمارات اليوم

وصل ثنائي المنتخب الوطني للدواثلون فارس الزعابي وسعود الزعابي إلى برمنغهام الأميركية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية، وأدى المنتخب مرانه الأول استعداداً للمنافسات غداً التي تشهد إقامة ثلاثة سباقات (10 كيلومترات للجري و40 كيلومتراً للدراجات ثم خمسة كيلومترات عدواً).

وكان في استقبال النجمين، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات المهندسة عزة بنت سليمان التي أكدت أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق نتائج إيجابية باسم الدولة في المحفل العالمي.

وأكد رئيس اتحاد الترايثلون خالد الفهيم أن وصول فارس الزعابي وسعود الزعابي لنهائيات الألعاب العالمية في أول مشاركة للمنتخب تعد حدثاً تاريخياً، وقال في تصريحات صحافية: «أثلج صدورنا تأهل اللاعبين وزاد من طموحاتنا في إمكانية تحقيق إضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأن اللعبة تسير في طريقها الصحيح».

وأضاف: «يحرص الاتحاد على توفير كل الإمكانات التي تكفل نجاح مهمة المنتخبات وتحقيقها أفضل النتائج، وهذا النجاح المشرف في مسيرة الاتحاد، تحقق بفضل العمل الجماعي لأسرة الترايثلون وجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم الكامل للاتحاد».

منافسات المواي تاي.. غداً

تنطلق منافسات المواي تاي غداً وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (15-17) من الشهر الجاري ويمثلنا رباعي منتخبنا الوطني وهم: نور الدين سمير بوزن 63.5 كيلوغرام، ومحمد مرضي بوزن 67 كيلوغراماً، وأمين المعتصم بوزن 71 كيلوغراماً، وإلياس حبيب بوزن 81 كيلوغراماً.

كما تنطلق غداً منافسات الجوجيتسو ويمثلنا فيها كل من فيصل الكتبي بوزن 85 كيلوغراماً، ومحمد السويدي بوزن 69 كيلوغراماً، ومحمد العمري بوزن 77 كيلوغراماً، وشما الكلباني بوزن 63 كيلوغراماً، وبلقيس عبدالله في وزن 48 كيلوغراماً.

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