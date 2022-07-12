خميس إسماعيل: تجربتي مع الوحدة كانت تنقصها بطولة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

شدّد لاعب الوحدة السابق، خميس إسماعيل، على أنه سيتواجد في المدرجات جنباً إلى جنب مع الجماهير لتشجيع لاعبي العنابي في مباراة نهائي كأس رئيس الدولة ضد الشارقة والتي تحدد لها موعد مبدئي في بداية الموسم.

وقال إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «دعمي وتشجيعي للوحدة في تلك المباراة ما هو إلا رد على الفترة المميزة التي قضيتها داخل أروقة أصحاب السعادة، والدعم الذي حظيت به من إدارة ولاعبي وجماهير النادي».

وكانت علاقة خميس إسماعيل مع الوحدة قد انتهت قبل أيام قليلة بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي والتي امتدت موسمين ونصف الموسم.

ورفض اللاعب الذي سبق له أن دافع عن ألوان فريق الإمارات والجزيرة وشباب الأهلي والوصل، توقع نتيجة المباراة النهائية للكأس، مكتفياً بالقول بأنها ستجمع بين فريقين كبيرين في الدوري الإماراتي.

وتحدث خميس إسماعيل عن أبرز التفاصيل خلال مسيرته مع الوحدة ومحطته المقبلة مع كرة القدم، وغيرها من الموضوعات، وتالياً نص الحوار.

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