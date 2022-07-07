المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدمة

أعرب مدرب مواطن لم يتم تجديد عقده مع ناديه رغم نجاحه مع الفريق في الموسم الماضي، عن صدمته من قرار الإدارة، مشيراً إلى أنه واثق في الحصول على فرصة تدريب أخرى انطلاقاً من اقتناعه بقدراته التدريبية التي ظهرت طوال مشواره.

شروط

كشف مسؤولون في أندية بدوري الدرجة الأولى عن تلقيهم اتصالات من وكلاء لاعبين لعرض انضمام عدد كبير من نجوم دوري أدنوك للمحترفين ممن خرجوا من قوائم أنديتهم، لافتين إلى أن المفاجأة هي أن هؤلاء اللاعبين وافقوا على الشروط المالية كافة التي عرضتها الأندية.

حيرة

يقف أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين حائراً بين التوقيع مع لاعب إفريقي جديد أو انتظار رد أحد الأندية المحلية على العرض الخاص بالحصول على خدمات أحد لاعبيه الأجانب على سبيل الإعارة، ويخشى مسؤولو النادي أن تفشل صفقة اللاعب الإفريقي خصوصاً أن راتبه لن يكون كبيراً.

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