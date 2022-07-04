فارس جمعة في الوحدة موسماً إضافياً

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلنت شركة كرة القدم في نادي الوحدة في بيان، أمس، تمديد عقد المدافع المخضرم فارس جمعة، لمدة موسم واحد قابل للتمديد، في إطار الخطة الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار الفني، دون أن يذكر النادي التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد للاعب.

ويعد العقد الثالث الذي يربط فارس جمعة مع الوحدة، بعدما انتقل إليه في يناير من عام 2020 قادماً من نادي الجزيرة لموسم ونصف الموسم، قبل أن يتم تمديد عقده لموسم آخر في صيف 2021.

وأعرب نادي الوحدة عن تمنيات شركة كرة القدم وإدارة النادي بالتوفيق للاعب خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب فارس جمعة عن سعادته بالاستمرار مع الوحدة لموسم آخر، مثمناً دعم قيادة النادي وثقة الإدارة في قدراته للدفاع عن شعار النادي في الفترة المقبلة.

وأكد فارس جمعة تقديره لهذه الثقة وعزمه تقديم المردود المرجو منه، والذي يُسهم في تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والإدارة في الموسم الجديد.

وخاض فارس جمعة (33 عاماً) مع الوحدة على مدار موسمين ونصف الموسم 43 مباراة، من بينها 18 مباراة في الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفين، وحصل على 13 بطاقة صفراء، ويعتبر من اللاعبين البارزين في الخط الخلفي للوحدة، وأحد أعمدة النادي الذين يعتمد عليهم بين نجوم الخبرة في الفريق.

أرقام فارس جمعة مع الوحدة:

- لعب 43 مباراة موسمين ونصف الموسم.

- خاض 18 مباراة في الموسم المنصرم.

- سجل هدفين.

- تلقى 13 بطاقة صفراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news