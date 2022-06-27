المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استغناء

يستعد أحد أندية دوري المحترفين لإعلان استغنائه رسمياً عن اثنين من اللاعبين الأجانب في الفريق، بناء على توصية الجهاز الفني، لعدم تقديمهما المردود الفني المطلوب خلال الموسم الماضي، رغم أن النادي تعاقد معهما بمبالغ مالية كبيرة.

لاعب

يضغط جمهور أحد أندية دوري المحترفين على إدارة النادي، لعدم التفريط في لاعب أجنبي كبير في صفوف الفريق، والاستغناء عن خدماته، كونه يشكل أحد العناصر المؤثرة والركائز الأساسية في الفريق، وأن رحيله يمثل ضربة كبيرة للنادي.

قناعة

قال إداري نادي محترف، إنه تم التعاقد مع جميع اللاعبين الأجانب بشكل شفوي، بانتظار أن يخوض اللاعبون جانباً من التمرينات أثناء المعسكر التدريبي الخارجي، ليتم التوقيع الرسمي المشروط بالحصول على قناعة المدرب بهم.

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