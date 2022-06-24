المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرباً وطنياً في لعبة جماعية تلقى عروضاً احترافية من خارج الدولة، وتحديداً من الدوريين السعودي والبحريني، وذلك بعد تلقيه العديد من العروض المحلية.

قناعة

قال إداري لنادٍ محترف إنه تم التعاقد مع جميع اللاعبين الأجانب بشكل شفوي، بانتظار أن يخوض اللاعبون جانباً من التمرينات أثناء المعسكر التدريبي الخارجي، ليتم التوقيع الرسمي بعد نيل قناعة المدرب بهم.

فيرونا

كشفت مصادر وكلاء أعمال لاعبين أن لاعب اتحاد كلباء النمساوي روبرت زوليج، بصدد الانتقال للعب في أحد الدوريات الأوروبية، وأن نادي فيرونا الإيطالي أحد هذه الاحتمالات على سبيل الإعارة.

اتفاق

طلبت إدارة أحد أندية دوري المحترفين، لعضو سابق في الجهاز الفني بفريق الكرة، إلغاء الاتفاق السابق معه بشأن انضمامه إلى الجهاز الفني في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن المدرب الجديد للفريق قرر الاستعانة بعضو آخر سبق له العمل في الفترة الماضية.

مصير

طلب اللاعب الأجنبي الكبير بأحد أندية دوري المحترفين عبر وكيل أعماله من إدارة شركة كرة القدم بالنادي، تحديد مصيره بتمديد عقده أو الاستغناء عن خدماته حتى يتمكن من تحديد مستقبله، بعدما تلقى عروضاً من أندية حتى لا تضيع عليه فرصة الانتقال لنادٍ آخر في حال استغنى النادي عنه.

ميزانية

علمت «الإمارات اليوم» بتوجه أحد أندية المقدمة في لعبة جماعية، إلى زيادة الميزانية المالية للموسم الجديد، في ظل السعي لإبرام تعاقدات نوعية على صعيد اللاعبين المحترفين الأجانب القادرين على تشكيل الإضافة المطلوبة للفريق نحو المنافسة على ألقاب الموسم.

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