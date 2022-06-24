2036 مشاركاً في فعاليات اليوم الأولمبي بنادي ضباط شرطة دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية فعاليات «اليوم الأولمبي» بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 2036 فرداً من جميع فئات المجتمع ومشاركة العديد من الجهات العامة والرياضية إذ أقيم تحت شعار «الرياضة من أجل السلام».

وشهدت فعاليات اليوم الأولمبي التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي إقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية والتراثية والترفيهية مع مشاركة مبادرة «الروح الإيجابية» التابعة لشرطة دبي والتي تتماشى أهدافها مع أسس وأهداف الحركة الأولمبية لتعزيز مبادئ الصداقة والتميز والاحترام وترسيخ قيم التسامح والتعايش. وشاركت الفرقة الموسيقية والخيالة بشرطة دبي في اليوم الأولمبي، مع إقامة عروض رياضية لألعاب المبارزة والريشة الطائرة والكاراتيه والكرة الطائرة والدراجات والكريكيت وتنظيم ماراثون للجري، كما شاركت مجموعة من أصحاب الهمم في فعاليات الحدث.

حضر الفعالية الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

وشهدت فعاليات اليوم الأولمبي توزيع شهادات تقدير للمشاركين ممهورة بتوقيع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

من جهته، أعرب الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، عن فخرهم وسعادتهم باستضافة فعاليات اليوم الأولمبي في نادي ضباط شرطة دبي، مشيداً بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصهم على تعزيز ودعم توجهات الحكومة في المجال الرياضي في صورة مبادرات وفعاليات تزخر بالمشاركين ومحبي الرياضة من كل الفئات والأعمار والثقافات في المجتمع. وأكد عبدالله المري دعم شرطة دبي المستمر للمنتخبات الوطنية الرياضية، إيماناً بأهمية هذا المجال في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم، منوهاً بدعمهم الكامل للأنشطة والفعاليات الرياضية، وحرصهم على تكريس ثقافة الرياضة ونشرها، عبر تشجيع وتحفيز الرياضيين في شرطة دبي للمشاركة وتطوير القدرات وتمثيل المؤسسة والإمارة والدولة أمام أكبر وأمهر الفرق العالمية، سعياً خلف رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وتحقيقاً للريادة في كل المجالات. من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان على أهمية التفاعل مع جميع البرامج والمبادرات والأنشطة التي تعزز دور الحركة الأولمبية وتبرز القيم النبيلة للرياضة، بما يسهم في نشر روح التعاون والإخاء بين جميع أفراد المجتمع إلى جانب نشر الثقافة الرياضية، انطلاقاً من دور اللجنة كعضو فاعل في اللجنة الأولمبية الدولية ومسؤوليتها في ترسيخ وإبراز قيمة الحركة الأولمبية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت في تصريحات صحافية إلى حرص اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على الاحتفاء بهذا اليوم المهم في مسيرة الحركة الأولمبية، لكونه حدثاً تتوحد خلاله الجهود وتتشارك فيه الأهداف والغايات وتتسابق فيه جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم من أجل تأكيد المبادئ الأولمبية السامية التي تتمثل في الصداقة والتميز والاحترام.

وثمنت بنت سليمان الدور البارز الذي قامت به القيادة العامة لشرطة دبي في الحدث من خلال شراكتها المثمرة واستضافة فعاليات اليوم الأولمبي في مقر نادي ضباط الشرطة بدبي وتوفير جميع سبل النجاح والتميز التي أثمرت عن خروجه بهذه الصورة الزاهية، مع تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية على هامش الحدث، كما تقدمت في الوقت ذاته بخالص الشكر والتقدير إلى جميع فرق عمل «ديب دايف دبي» لمبادرتهم وترحيبهم بالترويج لليوم الأولمبي قبل انطلاقه، ما أسهم في وصول الدعوة لأكبر شريحة مجتمعية ممكنة.

عبدالله المري:

«شرطة دبي مستمرة في دعم المنتخبات الوطنية، وحريصون على تكريس ثقافة الرياضة ونشرها».

بنت سليمان:

«حدثُ تتشارك فيه الأهداف والغايات، وتتسابق فيه جميع اللجان لتأكيد المبادئ الأولمبية السامية».

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