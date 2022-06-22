مدرسة الإمارات الدولية في دبي تستضيف سباق الفورمولا 1 المدرسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت مدرسة الإمارات الدولية التابعة لمجموعة الحبتور سباق الفورمولا 1 المدرسي وسباق "فورمولا إثارة" في الإمارات.

شارك 12 فريقاً في السباق الذي أقيم في مدرسة الإمارات الدولية بفرعَيها جميرا وميدوز، وستتأهل سبعة فرق فقط لتمثيل المدرسة في النهائيات التي ستجرى في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي يومَي السبت والأحد المقبلين.

وقال روبرت إليس، مدير مدرسة الإمارات الدولية - جميرا، تعليقاً على الحدث: "نحن ممتنون لطلابنا على عملهم الدؤوب وإنجازاتهم المدهشة! إنه حدث رائع يشارك فيه الطلاب الذين يظهرون أنهم يتمتعون بالمهارات اللازمة للمستقبل".

وأضاف: "نلتزم في مدرسة الإمارات الدولية بتطوير مهارات طلابنا وتنمية شغفهم واهتماماتهم. نعمل عن كثب مع شركة الحبتور للسيارات التابعة لمجموعة الحبتور لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم".

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