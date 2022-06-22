هداف دوري اليد يبحث عن تحدٍّ جديد في الإمارات بعد انتهاء عقده مع النصر

المصدر: جوني جبور - دبي

يبحث هداف دوري كرة اليد في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، الجزائري عبدالجليل معاشو (29 عاماً) عن خوض تحدٍّ جديد مع أحد أندية الدولة، بعد انتهاء عقده مع النصر على صعيد فئة اللاعب المقيم، بطموح تحقيق حلمه، والحصول على شرف تمثيل منتخب الإمارات في المستقبل القريب.

وقال معاشو، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحرص على تحقيق حلمي بارتداء قميص منتخب الإمارات، والاستفادة من مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة الصادر في 2017، خصوصاً في ما يتعلق بالمقيمين والمواليد من أصحاب المواهب القادرين على تشكيل الإضافة للرياضة الإماراتية، كان وراء تجاهلي في هذه الفترة عروضاً جادة للاحتراف في الدوري الروسي الممتاز، بجانب الدوريين السعودي والقطري، على أمل إيجاد تعاقد جديد مع أحد أندية دوري أقوياء اليد، والبقاء في هذه الدولة المعطاءة التي أعيش على أرضها منذ أن كان عمري ثلاث سنوات».

وأوضح: «رغم العروض المقدمة حالياً من نادي (دون كوساك) في الدوري الممتاز الروسي، وقطر القطري، والأهلي السعودي، إلا أنني أبحث دائماً عن الاستقرار في الإمارات، خصوصاً مع تألقي في دوري أقوياء اليد، وحصولي على هداف الدوري الإماراتي لثلاثة مواسم متتالية، على حساب جميع الفئات، بمن فيها اللاعبون المحترفون، كان آخرها موسم 2020-2021 مع نادي دبا الحصن، الذي سجلت بقميصه 186 هدفاً في بطولة الدوري وحدها، و245 هدفاً في جميع المسابقات».

وأضاف: «أكن الاحترام والتقدير لجميع إدارات الأندية التي لعبت بقميصها، وتألقت معها، وهو الحافز ذاته الذي أبحث عنه للموسم المقبل في خوض تحدٍّ جديد بدوري أقوياء اليد الإماراتي، والحفاظ على آمالي في رد الدين لهذه الدولة المعطاءة، والحصول على شرف تمثيل منتخبها الوطني».

واستطرد قائلاً: «أعرف معظم اللاعبين هنا، سواء الذين تدرجنا معاً في المراحل السنية، أو حتى المقيمين والمواليد، خصوصاً المواهب منهم القادرين على أن يشكلوا الإضافة المطلوبة لمنتخبات اليد الإماراتية، أسوة بكرة القدم التي كانت سبّاقة في رفد (الأبيض) بعناصر قادرة على خدمة المنتخب».

واختتم: «أشكر اتحاد اللعبة الذي لم يبخل مسؤولوه طوال الفترة الماضية والحالية في بذل الجهد نحو إمكانية رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الموهوبة من المقيمين والمواليد القادرة على تشكيل الإضافة المرجوة لكرة اليد الإماراتية».

حصل على لقب الهداف ثلاثة مواسم متتالية.

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