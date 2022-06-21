الذيد يناقش تحضيراته للفعاليات الصيفية

المصدر: الذيد - الإمارات اليوم

ناقش رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن، خلال اجتماع مع لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية، تحضيرات تنظيم الفعاليات الصيفية للوقوف على كل التحضيرات للنشاط الصيفي.

وقال نادي الذيد في بيان أمس: «اطلع بن هويدن على التحضيرات التي تجرى على قدم وساق بهدف استقبال المشاركين من الشباب والنشء خلال منتصف شهر يوليو المقبل، عملاً بتوجيهات وبرنامج مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة في احتضان الطلبة خلال عطلتهم الصيفية».

وأضاف: «جرى خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس في مقر النادي مناقشة الاستعدادات الخاصة بالنشاط الصيفي تحت شعار (عطلتنا غير)». وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم محمد بن هويدن، أن الاجتماع هدف إلى وضع النقاط على الحروف في طرح أفضل البرامج الصيفية في نادي الذيد. وقال في تصريحات صحافية: «سيسخر النادي جميع إمكاناته وموارده في خدمة أبنائه المشاركين، ولن يدخر أي جهد في إنجاح النشاط مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية».

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