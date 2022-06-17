دبي تستضيف "نزال العام" بين هيريرا وروبليس.. تعرف إلى موعد المواجهة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

ستدق ساعة الحقيقة أمام جادير هيريرا بطل الملاكمة الكوبية المقيم في دبي، وذلك حينما يعود لحلبة المصارعة بعد 4 أشهر، من أجل خوض "نزال العام" المثير في مواجهة منافسه المكسيكي بابلو روبليس في الساعة السادسة من مساء يوم (السبت 18 يونيو 2022) في فندق سيزارز بالاس بلو ووترز دبي ضمن مجموعة من النزالات الأخرى التي لا تقل حماساً، ومن بينها مواجهة المصري عبدالغني صابر أمام البرازيلي هيتور سوسا.

ويقام النزال ضمن النسخة الثانية لبطولة "مقاتلو الشعب الكوبية" وذلك بعد النجاح الذي واكب النسختين الأولى التي أقيمت في شهر أكتوبر من العام الماضي، والثانية التي أقيمت في فبراير الماضي في دبي أيضاً، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة العديد من نجوم الملاكمة العالمية.

وقال جادير هيريرا هو حفيد الأسطورة الكوبية إنجيل هيريرا الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد (مونتريال 1976) و(موسكو 1980) في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم (الخميس) إن وصل لمرحلة الجاهزية الكاملة لخوض نزال العام أمام منافسه المكسيكي، وأنه شاهد مجموعة من نزالات خصمه مكنته من التعرف على أسلوبه وأن يضع الخطة المناسبة من أجل الفوز عليه.

وأعرب هيريرا عن تقديره لمنافسه على قبول النزال في دبي، وقال: "بالتأكيد سيكون نزالاً نظيفا من الجانبين، أنا في كامل تركيزي من أجل تحقيق الفوز، أنه من الرائع مواجهة منافس قوي مثل بابلو روبليس الجميع ينتظر بداية هذا النزال وبالتأكيد أنا أيضاً".

بدوره، قال الملاكم المكسيكي بابلو روبليس إنه لا يمثل نفسه فقط وإنما كل المكسيكيين الذين ينتظرون منه تحقيق الانتصار ومن بينهم اسرته، مؤكداً أنه سيضاعف جهد خلال المواجهة من أجل الفوز، مشدداً في الوقت ذاته أن النزال لن يكون سهلاً في مواجهة منافس مثل جادير هيريرا.

وفي بقية النزالات الأخرى يواجه الكوبي دايان جوانزاليز منافسه التنزاني شارليس شيلالا، الهولندي انتوني دي برين أمام التنزاني محمد كاشيندا، اليوغندي عبدالعزيز سسيبيليم ينازل الهندي محمد ساجد، الكاميروني جان جونير ميسي يواجه الفلبيني ريكي سيسموندو، الكوبي جيسوس غامبا أمام الهندي مانيش اهلاوات، الكوبي ارماندو مارتنيز ينازل الأرجنتيني فيرناندو كانسينو، البرازيلي هيتور سوسا أمام المصري عبدالغني صابر والكوبي يان ماركوس يواجه الأرجنتيني موريسيو اوسكار.

وجاء اسم "مقاتلو الشعب" ليعكس حالة الشغف لدى الشعب الكوبي، واهتمامه بالملاكمة الذي يعود إلى بدايات القرن الماضي، وأقيم أول نزال رسمي في عام 1909، ومن وقتها تطورت الرياضة حتى أصبحت كوبا أكثر بلدان العالم حصولاً على الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية.

ويمارس الكثير من الكوبيين نزالات الملاكمة بشكل ترفيهي، إذ يقبل على مراكز اعداد المقاتلين الكثير من الشباب أملاً في أن يصبحوا يوماً من الأيام أبطالاً في عالم هذه الرياضة، وجرى افتتاح نادي خاص بتعليم الملاكمة الكوبية في منطقة القوز في دبي.



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