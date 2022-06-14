منصور بن محمد: وجود فرق قوية يؤهّل منتخبات قادرة على إحراز الألقاب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الأندية وشركات كرة القدم تلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً في دولة الإمارات، كونها مركزاً لاختيار اللاعبين، وتطويرهم وإشراكهم في المنافسات على مستوى الدولة، بينما يتم من خلالهم تشكيل المنتخبات الوطنية.

وقال سموّه: «وجود فرق قوية يمهد لمنافسات قوية، ويؤهل منتخبات قادرة على إحراز الألقاب.. والأندية تلعب دوراً كبيراً وأساسياً في تطوير الرياضة على مستوى الدولة.. والاتحادات لن تنجح في تحقيق أهدافها دون وجود أندية وفرق تضم لاعبين موهوبين وقادرين على رفع سقف الأداء في المنافسات إلى المستوى الذي نتطلع إليه جميعاً».

جاء ذلك خلال لقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي، في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير.

وقد أكد سموه خلال اللقاء أهمية الاستعداد الجيد للموسم الرياضي المقبل، واختيار أفضل العناصر لتولي مسؤوليات الفرق على المستويات الإدارية والفنية والطبية، واختيار العناصر الأفضل من اللاعبين الإماراتيين والمحترفين والمقيمين، مع منح الفرصة للاعبين الموهوبين من فرق الشباب والرديف للانضمام إلى الفريق الأول، وتمثيل أنديتهم في منافسات الموسم المقبل، لاسيما وأن تجربة منح الفرصة للاعبين الشباب للعب مع الفريق الأول قد أثمرت ظهور العديد من المواهب الوطنية التي استحقت مكانها في الفريق الأول للنادي، وكذلك في المنتخب الوطني الأول.

وشدد سموّ الشيخ منصور بن محمد على أهمية تفعيل التعاون بين مجالس الإدارات، وقال: «التنافس بين الأندية لتحقيق الفوز وإحراز الألقاب أمر مطلوب، ولكنه لا يمنع وجود تعاون وتنسيق، لأن إدارات الأندية وشركات كرة القدم تحقق الكثير من الفوائد والمكاسب بمضافرة جهودها، كما أن نجاح مجالس الإدارات وإظهار كل منها التميز في العمل، يعتمد بشكل كبير على قدرة الشخصيات القيادية على ترشيد النفقات، وتحقيق الاستفادة النموذجية من الموارد على مستوى الموازنات المالية والموارد البشرية، والمواهب التي تحتاج إلى الخبرة في انتقاء المميز منها من داخل النادي أو خارجه، وضمه للفريق الأول ليكون طرفاً مؤثراً في فريق قادر على المنافسة والفوز».

حضر اللقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وعضو مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة تطوير شركات كرة القدم، محمد الكمالي، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، ومن شركات أندية وشركات كرة القدم بدبي: رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مروان بن غليطة، ورئيس اللجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل الرياضي، أحمد الشعفار، وعضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك، ورئيس مجلس إدارة نادي حتّا، علي عبيد البدواوي.

وتقدّم رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء، لتلقّي توجيهات سموّه للمرحلة المقبلة، ولحرص سموه على الاستماع لهم، والاطلاع على احتياجاتهم، مؤكدين أنهم يعملون بانسجام تام مع مجلس دبي الرياضي، ووفق اللوائح والنظم والإجراءات التي يحددها المجلس، بهدف تطوير العمل في الأندية وشركات كرة القدم، والوصول إلى المستوى المطلوب من النجاح والإنجازات على مستوى العمل الإداري والفني والنتائج.

تمت خلال اللقاء مناقشة وضع استاد راشد في نادي شباب الأهلي، واستاد زعبيل في نادي الوصل، كما تم في اللقاء استعراض اللائحة المالية المعتمدة الخاصة بالدعم الحكومي، ومكافآت الفوز في البطولات المختلفة، ومن بينها دعم الفرق التي تتأهل إلى الأدوار المتقدمة في المنافسات الآسيوية، والتي سينالها فريق شباب الأهلي الذي تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للموسم الجاري.

كما استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الأندية وشركات كرة القدم، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

• «أهمية الاستعداد الجيد للموسم الرياضي المقبل، واختيار أفضل العناصر لتولي مسؤوليات الفرق».



• «الأندية وشركات كرة القدم تلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة في الدولة».

• «التنافس لا يمنع التعاون بين الأندية.. ومن أسس النجاح الاستثمار الأمثل للموارد».

• رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي: نعمل بانسجام تام مع مجلس دبي الرياضي.

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