"كندورة رالي" يستعرض أكثر من 100 سيارة خارقة في دبي

تستضيف دبي خلال الصيف، النسخة الافتتاحية من "كندورة رالي"، أبرز حدث لعروض السيارات في الإمارة، الذي سيستعرض أكثر من 100 سيارة خارقة وقوية، وسيكون مجاني الدخول للزوار ليتسنى لهم الاستمتاع بكل ما يتعلق بعالم السيارات، ومن المتوقع أن يستقطب "كندورة رالي" ما يزيد على 2500 شخص.

وقالت اللجنة المنظمة للسباق إن النسخة الافتتاحية من "كندورة رالي"، التي ستقام في الثاني من يوليو المقبل بالشراكة مع "منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية"، ستحتفي بثقافة السيارات، فيما يجسد اسم الحدث أهمية الكندورة التي ترمز إلى معاني الأناقة والفخر والراحة والهوية لمواطني الإمارات.

ومن المقرر أن ينطلق موكب السيارات الاستعراضي من حلبة دبي أوتودروم، الواقعة في قلب منطقة موتور سيتي في الساعة السادسة مساءً، وسينضم إلى الموكب مشاركون من مختلف الجنسيات يرتدون الزي التقليدي "الكندورة" ضمن أجواء حافلة بالمتعة. وسيشق الموكب الاستعراضي طريقه عبر العديد من معالم دبي الشهيرة مثل متحف المستقبل وجسر الميدان ومضمار دبي لسباق الهجن. وسيختتم الموكب رحلته في واحة دبي للسيليكون.

ويضم الحدث أيضاً مسابقة أفضل سيارة ودراجة نارية، التي ستقام في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون. وسيحصل الفائزون في المسابقة على جوائز تزيد قيمتها على 25 ألف درهم. ويتخلل الحدث أيضاً عرضاً للسيارات الكلاسيكية الخارقة والسيارات المعدلة.

من جهته، قال المعلق الرياضي لسباق السيارات ومقدم الحفل لـ" كندورة رالي" يوسف الانصاري: "إنها فرصة نفتخر بها ونفتخر بمشاركتنا التطوعية بها لأجل الهوية الإماراتية وحب الشباب لهذه الرياضة التي لها أثر عميق وعريق في دولتنا الحبيبة".

وتعقيباً على المبادرة، قالت العضو المنتدب لشركة "أوربت ايفنتس آند بروموشنز"، الجهة المنظمة لـ"كندورة رالي" براغنا فايا: "نحن متحمسون لاستضافة النسخة الافتتاحية من "كندورة رالي" في دبي، حيث يمثل مهرجان السيارات الحافل بالمتعة هذا، الذي يستقطب عشاق السيارات للاحتفاء بالسيارات والفخامة وأسلوب الحياة، الجوهر الحقيقي لإمارة دبي".

وأضافت: "سيتيح "كندورة رالي" أيضاً لمحبي السيارات الاستمتاع بعرض مثير للاهتمام حول هندسة السيارات والمهارات الفنية المرتبطة بها، كما سيعرض الرالي قائمة من السيارات الخارقة والسيارات القوية الفريدة من نوعها التي

ستجوب مختلف شوارع دبي الراقية. وسيكون هذا الرالي هو الأول بين العديد من الراليات التي سننظمها في المستقبل ونعد الجمهور بأن هذا الصيف سيشهد انطلاق الحدث الأبرز لجميع عشاق رياضات السيارات الذين يعيشون في دبي".

وأوضحت "فايا" أن "(كندورة رالي) سيشكل منصة مثالية لعرض المهارات الفنية الخالصة في عالم السيارات. وسيحظى الحضور بفرصة مشاهدة توليفة ساحرة من التصميم والفخامة والإبهار، الأمر الذي سيعكس الروح الحقيقية لدبي، إلى جانب الاحتفاء بإرث السيارات في المدينة وريادتها في توفير أساليب الحياة الراقية".

ووفقاً للمنظمين، سيكون الحدث بمثابة مهرجان يقدم للجمهور الحاضر خيارات متنوعة من المأكولات من مختلف المطابخ العالمية، مع الاستمتاع بالموسيقى الرائعة وعروض السيارات التفاعلية، بما يرضى أذواق الجميع، من محبي السيارات إلى المتفرجين العاديين.

يذكر أن التسجيل مفتوح حالياً للمشاركة في الموكب الاستعراضي للسيارات ومسابقة أفضل سيارة ودراجة نارية. ويرحب "كندورة رالي" بالجميع للمشاركة عبر مختلف الفئات لعرض سياراتهم المميزة التي يثقون بأنها ستلفت الأنظار. ومن المقرر إقامة الحفل النهائي لتوزيع الجوائز على الفائزين في فندق "راديسون ريد" بواحة دبي للسيليكون.