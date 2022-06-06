عاجل.. استقالة رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلن رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أحمد عمران القبيسي استقالته من منصبه بعد ما يقارب 20 عاماً من العمل في النادي تدرج فيها في مختلف الإدارات وصولاً لرئاسة الشركة، مشيراً إلى أنه يرغب باستقالته أن يفتح المجال لجيل جديد من أبناء النادي لتولي المسؤولية.

وقال بيان صحافي صادر عن أحمد عمران القبيسي تسلمته "الإمارات اليوم" صباح اليوم الاثنين: "صرح أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار كرئيس لمجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم خلال الفترة القادمة، وأوضح القبيسي أنه تقدم باعتذاره عن الاستمرار بعد أن ضمن الفريق بقاءه بدوري أدنوك للمحترفين وبعد مباراة الفريق الأخيرة أمام العروبة والتي كسبها الظفرة بهدفين مقابل هدف".

وأضاف البيان: "أكد رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن اعتذاره جاء بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمان منذ تأسيس النادي مشاركاً في مختلف الإدارات وفي مختلف المناصب وذلك لإتاحة الفرصة لجيل جديد من الشباب من أبناء النادي والمنطقة لحمل راية فارس الظفرة".

وزاد البيان: "تقدم القبيسي بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي عبدالله بطي القبيسي ومجلس إدارة النادي ولأعضاء شركة الظفرة لكرة القدم على تعاونهم خلال الموسم المنتهي مما ساهم في بقاء الفريق بدوري أدنوك للمحترفين بعد موسم شاق وطويل، وتمنى القبيسي أن يظهر الظفرة خلال الموسم المقبل بصورة أفضل، مشيراً إلى أن الفريق بما يملكه من إمكانيات مؤهل للتواجد في مناطق أفضل كما يمكن للفريق المنافسة على إحدى بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين كما فعل ذلك مرتين خلال المواسم الثلاث الماضية مؤكداً دعمه للفريق من خلال أي موقع يتواجد فيه".

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