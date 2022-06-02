الوحدة يعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارفالهال

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي الوحدة من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل العقد ومدته. ويتولى كارفالهال المهمة خلفا للمدرب الفرنسي غريغوري. وقال كارفالهال في تصريح صحافي إنه يعي طموحات النادي الكبيرة، مشيرا إلى أن عملا كبيرا بانتظارهم في الفترة المقبلة. ووعد بأن يسعى لتقوية كافة خطوط الفريق، ومن ذلك الشق الهجومي، كما سبق وقام بذلك في تجارب تدريبية سابقة له. وقال إن الوحدة نادي عظيم وكبير، ومهمته إحراز البطولات وخلق لحظات تاريخية لن تنسى.

وأكد من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة عبدالله الجنيبي أن المدرب الجديد سيحظى بكل الدعم اللازمة في مهمته المقبلة، مقدما الشكر أيضا إلى المدرب السابق غريغوري على الفترة التي قاد فيها الفريق. وقال في تصريح صحافي إن توافقا في الرؤى والخطط تم بين الإدارة والمدرب البرتغالي، خاصة وأنه يهتم بعنصر الشباب، ولديه خبرة في العمل الخططي والتكتيكي.

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