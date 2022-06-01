المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أمنية

أبدى لاعب الوحدة وشباب الأهلي السابق عيسى سانتو أمنيته بالانضمام إلى نادي الوصل، ورداً على تغريدة من مشجع وصلاوي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر فيها أن سانتو من الأسماء المرشحة للانضمام إلى «الإمبراطور»، قال اللاعب: «الله يسمع منك».

«الصقور»

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن أن إدارة نادي الإمارات تفاوض مدرب العروبة في الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين التونسي فتحي العبيدي لقيادة الصقور في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

لاعب

قال مقربون من لاعب شاب بأحد أندية دوري المحترفين إن اللاعب كان قريباً من تجديد عقده مع النادي لثلاثة مواسم مقبلة، لكن خلافاً حدث بينهما في اللحظات الأخيرة بسبب تدخل وكيل أعماله مشترطاً أن يكون العقد لأربعة مواسم بدلاً من ثلاثة وهو ما رفضه النادي.

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