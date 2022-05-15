الإمارات.. محل تقدير وثقة الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية

المصدر: الإمارات اليوم

كانت دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية محل تقدير وثقة من الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية بفضل ما تمتلكه من قدرات تنظيمية ومنشآت ذات طرز عالمية.

ونالت الإمارات بهذا ثقة المجتمع الدولي ممثلاً في العديد من الكيانات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأولمبياد الخاص الدولي، والاتحادات الدولية للجودو والجوجيتسو والمبارزة والكاراتيه والرجبي ورفع الأثقال والراليات وسباقات الفورمولا 1، والفروسية والسباق، فضلاً عن كل الاتحادات القارية، ما جعلها تستضيف العديد من البطولات مثل كأس آسيا لكرة القدم 2019.

وكذلك استضافة كأس العالم للأندية خمس مرات في 2009 و2010 و2017 و2018 و2021، لتصبح أكثر الدول حصولاً على حق استضافة هذه البطولة بعد اليابان التي احتضنت البطولة وفكرتها منذ البداية.

وأصبحت أبوظبي عاصمة للعبة الجوجيتسو في العالم، حيث استضافت بشكل سنوي العديد من البطولات في مختلف الفئات والأوزان والأعمار، ما أهلها لتنظيم أكبر بطولات الجوجيتسو العالمية.

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