الأسرة الرياضية تنعى رحيل القائد خليفة بن زايد

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

نعت أسرة الرياضة الإماراتية والعربية والقارية، من أندية واتحادات وهيئات وجمعيات ولجان أولمبية وشخصيات رياضية، قائد الوطن وراعي مسيرته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس. واتشحت شعارات الأندية بالسواد على مواقع التواصل الاجتماعي، حداداً على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وأصيب الوسط الرياضي المحلي والعربي بحالة من الحزن الشديد لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، صاحب الأيادي البيضاء على الرياضة الإماراتية.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عن بالغ الأسى والحزن العميق في وفاة قائد الوطن، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً. ونشر اتحاد الكرة صورة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. ونعى أيضاً، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وأعرب عن حزنه العميق، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ودعا رئيس رابطة المحترفين، نائب رئيس اتحاد الكرة، عبدالله ناصر الجنيبي، الله عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى.

وتقدمت الأندية بخالص التعازي إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، وللأمتين العربية والإسلامية، وللعالم أجمع، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. وقام الحساب الرسمي لنادي العين، بنشر نص الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. واكتسى حساب نادي الظفرة على «تويتر» بصورة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، كما قدم نادي الجزيرة التعازي إلى قيادة شعب الإمارات وللأمتين العربية والإسلامية.

وأعاد نادي الوحدة، نشر تغريدة وزارة شؤون الرئاسة التي نعت فيها وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته، ووضع النادي صورة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مكتوباً عليها «إنا لله وإنا إليه راجعون».

واكتسى حساب نادي الوصل باللون الأسود حزناً على رحيل فقيد الوطن، وغرد قائلاً: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أسرة نادي الوصل الرياضي، قائد الوطن وراعي مسيرته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي وافته المنية، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون». ووضع نادي النصر اللون الأسود حول شعاره، وقال في تغريدة له: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى».

كما غير نادي شباب الأهلي لون شعاره للأسود، وقال «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم»، مع وضع صورة كبيرة للراحل. كما نعى نادي الشارقة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وكتب مُعلقاً «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه وأكرم نـزله ووسع مدخله وأسكنه فسيح جناتك». وأعرب نادي عجمان عن خالص تعازيه للشعب الإماراتي من خلال تغريدة على حسابه. وتوالت التعازي من مختلف الأندية والاتحادات الرياضية، سواء محلياً أو خارجياً.

تأجيل انتخابات الشطرنج وفعاليات رياضية أبرزها دورة الألعاب الخليجية

نظراً إلى حالة الحداد في الدولة على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فقد تم تأجيل العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية، كان بينها تأجيل انتخابات اتحاد الشطرنج، والتي كان مقرراً إقامتها مساء أمس. وكذلك قرار اتحاد المصارعة والجودو، بتأجيل كأس رئيس الدولة للمصارعة، التي كان مقرراً إقامتها اليوم.

وخليجياً، أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية أمس، في بيان صحافي تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة لمدة ثلاثة أيام، على أن تنطلق الإثنين المقبل. وقامت أيضا اتحادات خليجية بتأجيل العديد من المسابقات المحلية، بينها الاتحادين البحريني والسعودي.

اتحادات خليجية وعربية تتقدم بخالص العزاء في وفاة خليفة بن زايد

تقدّم العديد من الاتحادات الخليجية والعربية بخالص العزاء والمواساة إلى القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الشعب الإماراتي لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. وكان بينها اتحادات كرة القدم الخليجية، السعودي والكويتي والعماني والبحريني، وكذلك اللجنة الأولمبية القطرية، ولجان وهيئات واتحادات عربية وآسيوية. وتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة السياسية في دولة الإمارات، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ونشر الاتحاد السعودي على «تويتر» تغريدة جاء فيها: «خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله». وتقدم أيضاً الاتحاد المصري لكرة القدم على «تويتر» بخالص تعازيه، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

• اللجنة الأولمبية الكويتية أعلنت تأجيل انطلاق دورة الألعاب الخليجية.



• اتحادات كرة قدم خليجية قرّرت تأجيل مسابقاتها المحلية.

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