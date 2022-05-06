انطلاق فعاليات مهرجان دلما التاريخي الخامس غدا في جزيرة "التاريخ"

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق صباح يوم غد الساعة 11:30 صباحا فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس الذي تستضيفه جزيرة دلما التاريخية ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ينظم المهرجان نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. وتنطلق الفعاليات في القرية التراثية التي تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، وتضم العديد من الفعاليات والألعاب التراثية والحديثة التي تعنى بجميع أفراد العائلة، ويتضمن المهرجان 21 فعالية مختلفة تجميع بين الرياضية والمجتمعية، وتم تخصيص 336 ألف درهم جوائز للجماهير التي سوف تشارك في المسابقات بمختلف أنواعها.

ويشارك في السباق 3000 بحار من مختلف أنحاء الدولة بواقع 110 محامل شراعية حسب إحصائيات نادي أبوظبي للرياضات البحرية بعد إغلاق باب التسجيل يوم الخميس الموافق 28 من أبريل الماضي.

وتبلغ مجموع جوائزه المالية يبلغ 2.3 مليون درهم، ويحصل بطله على 130 ألف درهم والوصيف على مائة ألف والثالث على 80 ألف فيما يتم توزيع باقي المبلغ على المشاركين. ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية التحية للقيادة الرشيدة للدولة على رعايتها ودعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات التي تخص تراث الآباء والأجداد.

وقال: إن مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس مفخرة مهمة وعيداً لأهل التراث البحري الأصيل ويعد المهرجان الأهم الذي يعنى بكل ما يخص السباقات والفعاليات البحرية، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية يقدم كل غال ويبذل كل ما في وسعه من أجل خروج الحدث بالصورة التي اعتاد عليها الجميع في النسخ الأربع الماضية.

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