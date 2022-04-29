المصدر: الإمارات اليوم

سفر

يستعد أحد الإداريين في دوري المحترفين للسفر إلى ألمانيا عقب عيد الفطر المبارك، لاستكمال رحلة علاجه، بعدما أمضى نحو خمسة أشهر للعلاج في عدد من مستشفيات الدولة، إذ أوصى الفريق المُعالج للإداري أن يُكمل برنامجه في ألمانيا.

وعد

حصل مدرب أجنبي على وعد من إدارة ناديه باستمراره مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بشرط أن يُنهي الموسم بلقب بطولة، بعد أن ودع منافسات أكثر من بطولة في الفترة السابقة.

تفويض

فوّضت شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين، مدير الفريق بالتفاوض مع ثلاثة لاعبين مواطنين لمعرفة مطالبهم المادية لتمديد عقودهم موسماً آخر، إذ طلبت الإدارة من مدير الفريق حسم هذا الملف قبل جولتين من نهاية الدوري، لمعرفة موقف اللاعبين من البقاء أو الرحيل تمهيداً للتفاوض مع لاعبين آخرين في المراكز نفسها.

اتفاق

توصل أحد الأندية إلى اتفاق مالي مع لاعب مواطن رحل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بتقسيط بقية مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي على أقساط شهرية، إذ التزم النادي بإيداع دفعتين في حساب اللاعب من المبلغ المُتفق عليه.

توصية

قدّم مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين توصية مبدئية بالاستغناء عن عدد من اللاعبين في الفريق مع نهاية الموسم الجاري، بينهم أجانب، لعدم تقديمهم المردود الفني المطلوب.

إداري

يحرص إداري شاب في اتحاد لعبة جماعية على الوجود في مختلف المناسبات الرياضية حرصاً منه على عمل علاقات قوية مع جميع الأطراف، بما يمكنه من أداء وظيفته على أكمل وجه.

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