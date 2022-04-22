كأس منصور بن زايد يزيّن «مدارس الإمارات الوطنية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فاز فريق مدارس الإمارات الوطنية بلقب النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونال فريق مدارس الإمارات الوطنية اللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على مكتب البعثات الدراسية بركلات الترجيح «5-4»، عقب انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وذلك على أرضية «ملعب فندق قصر الإمارات» في أبوظبي، ليظفر بالكأس للمرة الثانية ضمن مشاركاته بالبطولة

وتوج الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أحمد محمد الحميري، الفريق البطل، بحضور وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية ورئيس اللجنة المنظمة، راشد سعيد العامري، ومدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي، سلطان ضاحي الحميري، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي. وتوجّه الحميري بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً حرص الوزارة على إقامة المنافسات الرياضية بهدف تقوية الروابط الاجتماعية بين المشاركين، ما ينعكس على تنمية قدرات الشباب، في أجواء رياضية رمضانية متميزة.

وأشاد الحميري بجهود جميع الجهات المعنية لإنجاح البطولة، التي تحظى بمكانة متميزة، معرباً عن تقديره للحماس والمستويات والروح الرياضية التي اتسمت بها المنافسات، وبارك لفريق مدارس الإمارات الوطنية إثر فوزه باللقب.

من جهته، ثمّن وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية ورئيس اللجنة المنظمة، راشد سعيد العامري، الرعاية والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي كان وراء نجاحات البطولة منذ نسختها الأولى، وعلى مدار سنوات طويلة.

وتوجّه بالشكر إلى جميع شركاء النجاح، مجموعة «اتصالات» الراعي الذهبي، وشركة «طيران رويال جت» الراعي الفضي، إضافة إلى «فندق قصر الإمارات» الراعي الفضي ومستضيف منافسات البطولة، على رعايتهم التسويقية لمنافسات النسخة التاسعة، مثمّناً جهود الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

بدوره، أشاد عبدالله ناصر الجنيبي بالمستويات الفنية الرائعة التي شهدتها البطولة، مؤكداً أنها تمكنت من ترسيخ أدوارها الإيجابية بين جميع المشاركين، باعتبارها من أكثر البطولات تميُّزاً كملتقى شبابي اجتماعي رياضي، تطمح دوماً إلى تحقيق أهدافها الاجتماعية والرياضية لتكون منسجمة مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد المباراة النهائية حضوراً لافتاً للشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي بالدولة، إضافة إلى مختلف وسائل الإعلام، مع الإقبال الجماهيري الكبير.

«البعثات الدراسية» ثانياً.. و«الأمين العام» ثالثاً

حقق مكتب البعثات الدراسية المركز الثاني والميداليات الفضية، عقب خسارته بركلات الترجيح في النهائي، بينما فاز مكتب الأمين العام، بطل النسخة السابقة، بالمركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد انتصاره العريض على نادي سيتي غولف بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي سبقت مواجهة النهائي، وأحرز أهداف فريق الأمين العام كل من نور الزاهد ويوسف أكيوض (7 أهداف).

وقبل تتويج الفرق ونجوم البطولة، توجت اللجنة المنظمة الرعاة الرسميين للنسخة التاسعة، مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وشركة «طيران رويال جت»، الراعي الفضي، إضافة إلى «فندق قصر الإمارات»، الراعي الفضي ومستضيف منافسات البطولة.

الجوائز الفردية

حصل علي الزوهري، من وكالة أنباء الإمارات (وام)، على جائزة أفضل إداري في البطولة، كما فاز أحمد الشربيني، لاعب مدارس الإمارات الوطنية، بجائزة أفضل حارس مرمى، إذ حافظ على نظافة شباكه طوال المنافسات، ولم يتمكن أي فريق من هز شباكه، إضافة إلى دوره المهم في النهائي، بعدما تصدى لركلة ترجيح منحت اللقب لفريقه.

وتمكن يوسف أكيوض، مهاجم مكتب الأمين العام، من الفوز بجائزة هداف البطولة، بعد تسجيله ثمانية أهداف، مستفيداً من السباعية التي أحرزها في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وذهبت نجومية البطولة إلى زكرياء أكريران، لاعب مكتب البعثات الدراسية، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب، نظير المستوى المميز الذي ظهر به في كل مباريات فريقه.

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