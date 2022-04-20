الإمارات تقود «جولة دي بي وورلد» إلى طموحات عملاقة في «اليوبيل الذهبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتفل جولة (دي بي وورلد) للغولف، التي كانت تُعرف سابقاً بمسمى «الجولة الأوروبية»، بمرور 50 عاماً على إطلاقها في التوقيت نفسه من عام 1972، وذلك بطموحات عملاقة للغاية بفضل الرعاية الإماراتية المتمثلة في موانئ دبي العالمية، التي أصبحت الراعي الرئيس في هذا الموسم ذات الجوائز المالية الأغلى على الإطلاق.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، أن الإمارات تمتلك علاقة طويلة وتاريخية بوصفها محوراً لتطوير رياضة الغولف في المنطقة والعالم، وهي الوجهة الأولى للجولة العالمية في المنطقة قبل أكثر من 30 عاماً، متمثلة في طولة دبي ديزرت كلاسيك، وتشهد هذا العام زيادة كبيرة، حيث يصل عدد البطولات التي تقام في الدولة بأجندة عام 2022، خمس بطولات، هي: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وسيكون ختام الموسم بدبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة دي بي وورلد.

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