4 لاعبين يتقاسمون صدارة «شطرنج الشارقة»

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

تقاسم أربعة لاعبين صدارة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي انطلقت أول من أمس، بنسختها الـ27، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، وذلك بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة قياسية لأكثر من 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وبعد نهاية الجولة الخامسة سجل اللاعبون الأربعة العلامة الكاملة وهم: الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرنسيبيا، بعد فوزه على الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، والأستاذ الدولي الكبير الأذري نايديتش أركاديتش، الذي حقق الفوز على الأستاذ الدولي الكبير ميرت اردوغو، والأستاذ الدولي الكبير وبطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف، الذي حقق فوزاً كبيراً في الجولة الخامسة على منافسه المخضرم الأستاذ الدولي الكبير الهولندي ايفان سوكولوف، وكذلك الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، الذي فاز على الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو.

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