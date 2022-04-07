جولة «دي بي وورلد» للغولف تترقب انطلاق «الماسترز الأميركية» اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة الماسترز الأميركية للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ضمن جولة «دي بي وورلد» العالمية. وتعد البطولة مهمة في نقاط الترتيب العام لهذا الموسم المؤهلة إلى بطولة جولة «دي بي وورلد» الختامية في دبي في نوفمبر المقبل.

وتعود الأنظار مرة أخرى مع انطلاق البطولة إلى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي رغم إنجازاته وألقابه العديدة في رياضة الغولف، إلا أنه مازال يبحث عن «الجاكيت الأخضر» للمرة الأولى في مسيرته، حيث تعانده ألقاب البطولات الأربع الكبرى في رياضة الغولف.

يذكر أن بطولة الماسترز يبلغ مجموع جوائزها المالية 11.5 مليون دولار أميركي، وهي تحتفل هذا العام بالنسخة الـ85 منذ تدشينها للمرة الأولى قبل 88 عاماً في عام 1934.

ويوجد النرويجي فيكتور هوفلاند في صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز، الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1.456.2 نقطة.

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